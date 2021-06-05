Sarımtırak renk çok konuşulmuştu! Salda Gölü suyu analiz sonuçları açıklandı

Geçtiğimiz günlerde Salda Gölü’nde oluşan sarımtırak su birikintisinin atık su olduğu iddiası sosyal medyada yankı uyandırmıştı. Salda Gölü’nün halk plajının kıyı kısmında oluşan sarımtırak su birikintisini yerinde inceleyen Burdur Valisi Ali Arslantaş ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman oluşan görüntünün kıyı kenarında bulunan sazlıklardan yayılan polenlerden oluştuğunu ifade etmiş, İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Birimi ve Yeşilova Toplum Sağlığı Merkezi görevlilerince Salda Gölü içinde 4 farklı noktadan numune alınmıştı.

Salda Gölü’nden alınan numuneler, mikrobiyolojik Escherichia coli ve Fekal Streptococ açısından Burdur Halk Sağlığı Laboratuvarında analizleri yapıldı. Aynı zamanda ileri tetkik için Ankara Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarına numune gönderildi. Yapılan tetkiklerde tüm noktalarda mikrobiyolojik açıdan uygun tespit edildi.

Ankara Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarında yapılan analizlerde ise Siyanobakter sayısı sıfır ve bu bakterinin son ürünü olup suda yeşil, sarımtrak renk değişikliğinden sorumlu Klorofil- a, tespit edilmedi olarak raporlandı.

Kimyasal açıdan yapılan Siyanotoksin sonucu da eşik değer altı olarak belirlendi.

(İHA)

