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Sarıyer canlı seçim sonuçları! Sarıyer’de seçimi Hüseyin Coşkun mu Mustafa Oktay Aksu mu Şükrü Genç mi kazanıyor?

28.03.2024 11:51
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Yerel seçim heyecanı İstanbul’un ilçelerinde de sürüyor. Uzun süredir devam eden seçim maratonu bugün sona erecek. İstanbul'un önemli ilçelerinden Sarıyer’de seçim sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyor. Seçim sonuçlarının son ana kadar kıyasıya bir yarış içerisinde geçmesi beklenen Sarıyer seçim sonuçlarında AK Parti adayı Hüseyin Coşkun mu önde CHP’nin adayı Mustafa Oktay Aksu mu önde? Bağımsız aday Şükrü Genç ne kadar oy aldı? İşte detaylar…

Sarıyer canlı seçim sonuçları! Sarıyer’de seçimi Hüseyin Coşkun mu Mustafa Oktay Aksu mu Şükrü Genç mi kazanıyor?

Türkiye genelinde yerel seçim sonuçları için beklenen gün geldi. Siyasi partilerin adayları tek tek seçim gününe kadar çalışmalarına devam etti. Seçim günü ise Sarıyerli vatandaşlar Sarıyer seçim sonuçlarını merakla beklemeye devam ederken araştırmalarını da sıklaştırdı. Sarıyer seçim sonuçları gün içerisinde belli olacak. Sarıyer’de Hüseyin Coşkun önde mi? CHP’nin adayı Mustafa Oktay Aksu ile CHP’nin bu seçimde aday göstermediği mevcut belediye başkanı Şükrü Genç de ilçe de favori isimler olarak öne çıkıyor.

Yayın yasağı sona erer ermez yerel seçim sonuçları, İstanbul ve Sarıyer seçim sonuçları Mynet'te olacak. Sarıyer’de 2019 yerel seçimlerinde CHP, Şükrü Genç ile yarışı önde götürmüştü. Mevcut belediye başkanı Şükrü Genç, CHP tarafından bu seçimde aday gösterilmediği için bu kez yarışa bağımsız olarak girdi. CHP ise karşısında yarışacak isim olarak Mustafa Oktay Aksu’yu seçti. İYİ Parti’nin Sarıyer’deki adayı İbrahim Temur, Yeniden Refah Partisi’nin adayı İsmail Temel, Zafer Partisi’nin adayı ise Seyhan Kaya oldu.

Sarıyer seçim sonuçlarını canlı olarak anlık bir şekilde buradan takip edebilirsiniz!

AK PARTİ'NİN ADAYI HÜSEYİN COŞKUN

Hüseyin Coşkun, 2003'te AK Parti Sarıyer İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak siyasete atıldı. Coşkun, 2009-2011 ve 2011-2012 yılları arasında AK Parti Sarıyer İlçe Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2009'dan bu yana AK Parti Sarıyer Belediye Meclis Üyesi ve İBB Meclis Üyesi olarak hizmet veren Coşkun, evli ve 3 çocuk babası.

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CHP'NİN ADAYI MUSTAFA OKTAY AKSU

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sarıyer adayı ise Mustafa Oktay Aksu oldu. CHP’den İlçe Meclis Üyeliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı, Belediye Başkan Yardımcılığı ve Belediye Başkan Vekilliği gibi çeşitli görevlerde de bulunan Aksu, 27. Dönem milletvekilliği seçimlerinde CHP'den İstanbul milletvekili adayı olmuştu.

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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


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