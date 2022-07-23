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Sarıyer'de kamyon dehşet saçtı! Kontrolden çıkarak gecekondunun üzerine uçtu: 4 yaralı

23.07.2022 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sarıyer'de sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, yol üzerinde bulunan bir gecekondunun çatısına uçtu. Enkaza dönen gecekondunun altında kalan 4'ü yaralı toplam 5 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sarıyer'de kamyon dehşet saçtı! Kontrolden çıkarak gecekondunun üzerine uçtu: 4 yaralı

Korkunç kaza, 03.15 sıralarında Sarıyer Kazım Karabekir Mahallesi Kuşdili Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. Çuvalcı Sokak'ta yokuş aşağı seyir halinde olan, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FFS 404 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce park halinde bulunan 34 GB 3401 plakalı otomobile çarptı.

GECEKONDUNUN ÜZERİNE UÇTU

Ardından bir gecekondunun üzerinden geçerek Kuşdili Çıkmazı Sokak üzerinde bulunan başka bir gecekondunun üzerine uçtu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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5 KİŞİ KURTARILDI

Kazada, gecekonduda yaşayan 4 kişi ve kamyon sürücüsü, enkaz altında sıkıştı. İtfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlatırken, polis ekipleri çevrede önlem aldı. İtfaiye ekiplerince yapılan yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucunda Kadir, Gülşah, Miray ve Melek Yörük ile ismi öğrenilemeyen sürücü kurtarıldı.

4 yaralı hastaneye kaldırıldı. Kadir Yörük'ün kazadan yara almadan kurtulduğu bildirildi. Polis, kaza ile ilgili çalışma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sarıyer
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