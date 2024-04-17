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  4. Sarıyer'de korkunç cinayet! Gasp ettikleri taksiciyi defalarca bıçaklayıp yol kenarına attılar

Sarıyer'de korkunç cinayet! Gasp ettikleri taksiciyi defalarca bıçaklayıp yol kenarına attılar

17.04.2024 21:48
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Sarıyer'de taksi Yaşar Yanıkyürek, aracı gasp edildikten sonra bıçaklanarak yol kenarına atıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Yanıkyürek'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken polis ekipleri Yanıkyürek'i bıçaklayarak öldüren kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Sarıyer'de korkunç cinayet! Gasp ettikleri taksiciyi defalarca bıçaklayıp yol kenarına attılar

Korkunç olay saat 16.30 sıralarında Tarabya Mahallesi, Pamuk Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, beş yerinden bıçaklanarak öldürülen bir kişinin cansız bedeni hareket halindeki otomobilden yola atıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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DEFALARCA BIÇAKLANMIŞ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede 5 yerinden bıçaklanan Yaşar Yanıkyürek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Yanıkyürek'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri Yanıkyürek'i öldüren kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Yanıkyürek'in aracının, müşteri gibi binen kişi yada kişiler tarafından gasp edildiği belirlendi. (DHA)

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Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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