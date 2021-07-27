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Sarıyer'de korkunç olay! Birlikte eğlendiği kadını bıçaklayarak öldürdü

27.07.2021 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer Bahçeköy'de bir kişi, birlikte eğlendiği Fatma Keke'yi (53) çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü.

Sarıyer'de korkunç olay! Birlikte eğlendiği kadını bıçaklayarak öldürdü

Olay, saat 00.00 sıralarında Bahçeköy Merkez Mahallesi Serhatter Sokak üzerinde bulunan bir binanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, Özer A. (46) gece saatlerinde Fatma Keke, (53) ile alkol alıp eğlendikleri sırada ikili arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Özer A., Fatma Keke'yi birçok yerinden bıçakladı.

KADIN ÖLDÜ, KATİL BODRUM KATTA YAKALANDI

Saldırgan olay yerinden kaçarken komşuların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fatma Keke'nin öldüğü belirlendi. Olay sonrasında çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ile Çayırbaşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Özer A'yı, olay yerinin 3 sokak yakınında bir binanın bodrum katında saklanırken yakalayarak gözaltına aldı.

POLİS UZUN SÜRE İNCELEME YAPTI

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri ile nöbetçi cumhuriyet savcısı olay yerinde uzun süre inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrasında Fatma Keke'nin cenazesi otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evli ve iki çocuk babası olan Özer A.'nın yaklaşık 2 aydır ayrı yaşadığı eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

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kadın cinayeti Sarıyer
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