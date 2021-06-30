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  4. Sarıyer'de otomobilin yayaya çarpıp markete girdiği kaza kamerada

Sarıyer'de otomobilin yayaya çarpıp markete girdiği kaza kamerada

30.06.2021 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sarıyer'de sürücüsünün bilinmeyen nedenle bir anda sola direksiyon kırdığı otomobil, yayaya çarpıp marketin manav reyonuna girdi. Yayanın yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi Çayırbaşı Caddesi'nde saat 11.55'te meydana geldi.

Sürücüsünün bilinmeyen nedenle bir anda sola direksiyon kırdığı otomobil, yoldan çıkarak, kaldırımdaki yayaya çarpıp marketin manav reyonuna girdi. Kaza sonucu otomobilin çarptığı yaya yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KORKUNÇ KAZA KAMERADA

Yaralanan kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, polisler kaza hakkında inceleme başlattı. Kaza anı ise marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sarıyer
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