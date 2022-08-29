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Sarıyer'de tehlikeli gerginlik! 50 kişilik motosikletli grup, kimlik soran polislerle saldırdı

29.08.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer'de park halindeki otomobildekilere kimlik kontrolü yapmak isteyen polis ekipleri ile otomobilde bulunanlar arasında tartışma yaşandı. Olaya yaklaşık 50 kişiden oluşan motosikletli grup da dahil olunca arbede yaşandı. Kalabalığın dağılması için polislin biber gazı kullandığı olayda 3 polis yaralanırken, 3 kişi de gözaltına alındı. İşte olayın detayları...

Sarıyer'de tehlikeli gerginlik! 50 kişilik motosikletli grup, kimlik soran polislerle saldırdı

Tepki çeken olay dün akşam saat 23.00 sıralarında Maslak Mahallesi Ahi Evran Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, devriye gezen polis ekipleri yol kenarında park halindeki otomobilde oturanlara kimlik kontrolü yapmak istedi. Polis ekipleriyle, otomobildekiler arasında tartışma başladı.

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Çevredeki bir kafe önünde toplanan yaklaşık 50 kişilik motosikletli grubun dahil olmasıyla tartışma büyüdü. Polis kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı.

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Olay sırasında 3 polis çıkan arbedede hafif şekilde yaralandı. Olayda, T. K. , K. N. K., ve Z. K. K.'yı gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 kişi sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.

(DHA)

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polis Sarıyer biber gazı
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