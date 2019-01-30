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Sarıyer’de ambulansa çarpan araç takla attı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 04:39 | Son Güncelleme

İstanbul Sarıyer’de ambulansa çarpan 34 KC 9735 plakalı araç takla attı.

İstanbul Sarıyer’de ambulansa çarpan 34 KC 9735 plakalı araç takla attı. Meydana gelen kazada 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, kaza nedeniyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu yaşandı.
Olay saat 16.00 sıralarında Sarıyer Büyükdere Caddesi Tarabya istikametinde meydana geldi. İddiaya göre; cadde üzerinde seyir halinde olan 34 KC 9735 plakalı araç sürücüsü Harun Özberk, ani bir şekilde önüne kıran ambulansa çarptı. Daha sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden Özberk, refüje çarparak takla attı. Meydana gelen kazada sürücü Özberk ve yanındaki bir kişi daha hafif şekilde yaralandı. Ambulansta hasta olmaması ise olası bir faciayı önledi. Kaza nedeniyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hafif yaralı sürücü ve yanındaki vatandaşı ayakta tedavi etti. Çekici ekipleri ise cadde üzerinde takla atan aracı cadde üzerinden kaldırdı. Aracın kaldırılması sonucu trafik normale döndü.
“Ambulans birden önüme kırdı”
Kazada hafif yaralanan sürücü Harun Özberk, “Sol şeritten Tarabya istikametine geliyordum. Ambulans birden önüme kırdı. Dönülmeyen yerden dönmek istedi. Ambulans boştu. Ona vurmak zorunda kaldım. Daha sonra arabam kaldırımın üzerinden ters döndü. Araç birkaç takla attı. Sonra arabamdan kendi imkanlarımla çıktım.

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