HABER
  4. Şarj ihtiyacını ortadan kaldıracak piller geliyor

Şarj ihtiyacını ortadan kaldıracak piller geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.01.2020 11:24 | Son Güncelleme

Samsung, Huawei ve Apple gibi şirketlerin akıllı telefonlarında kullandığı pil türü lityum iyon dediğimiz maddeden üretiliyor. Bu tür piller, her ne kadar kullanışlı olsa bile yine de uzun bir süre dayanamıyor. Bilim insanları tarafından yeni geliştirilen bir pil türü sayesinde çok kısa süre içerisinde enerji bitme sorunu ortadan kaldırılıyor.

Şarj ihtiyacını ortadan kaldıracak piller geliyor

Bilim insanlarının yaptığı uzun çalışmaların sonunda; bir telefonu 5 gün boyunca şarj etmeden çalıştırabilecek, elektrikli bir aracı şarj olmadan 1000 kilometreden fazla götürebilecek pil türü geliştirildi. Bu piller lityum sülfür materyalinden elde edilecek.

Normal şartlarda herhangi bir lityum sülfür pilinin en az 5 kat daha fazla enerji depolayabildiği biliniyordu. Ancak hiçbir şirket bu pil türünü ticari olarak satışa sunamadı. Bu bataryalarla ilgili en büyük mesele, katod kararsızlığı ile ilgili. Katodun boyutu her şarj döngüsünde %78 oranında değişti ve önemli bir problem oluşturdu.

Böyle bir sorunun oluşması, bataryaların aşamasına ve sürekli olarak kullanımının engellenmesine neden oluyordu. Bunun farkına varan bilim insanları lityum sülfür bataryalar ile ilgili katod problemini aşmayı başardı. Şimdi ise önümüzdeki 3 ya da 4 yıl içerisinde ticari olarak satışa sunulması bekleniyor. Sizce de bu tür çalışmalar pil sorununu tamamen bitirebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Logitech Brio 4K Stream Edition webcam inceleme

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dehşete düşüren anlar! Vahşeti çocuklarına izlettiler Dehşete düşüren anlar! Vahşeti çocuklarına izlettiler
TikTok, DeepFake teknolojisine izin verecekTikTok, DeepFake teknolojisine izin verecek
Google meme kanseri teşhisinde bulunacakGoogle meme kanseri teşhisinde bulunacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şarj aleti Samsung

En Çok Okunan Haberler

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

ABD 'izliyoruz' diyerek duyurdu: İran alarm durumuna geçti!

ABD 'izliyoruz' diyerek duyurdu: İran alarm durumuna geçti!

İran'dan ABD'ye İsrail'li meydan okuma! 'Yerle bir ederiz'

İran'dan ABD'ye İsrail'li meydan okuma! 'Yerle bir ederiz'

Ünli'nin ölümü sonrası İstanbul Üniversitesi'nden flaş karar!

Ünli'nin ölümü sonrası İstanbul Üniversitesi'nden flaş karar!

Çok sert sözler! 'Köy yanar, k… taranır'

Çok sert sözler! 'Köy yanar, k… taranır'

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! Çok ağır sözler!

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! Çok ağır sözler!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte 2019 yurt dışı telefon kayıt ücreti!

İşte 2019 yurt dışı telefon kayıt ücreti!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Duygu moduna göre Whatsapp durumları

Duygu moduna göre Whatsapp durumları

Facebook hesap silme nasıl yapılır?

Facebook hesap silme nasıl yapılır?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tuvalet kağıdı bitince yardımınıza bu robot koşacak!

Kolları ve elleri yok! Ama öyle bir derde derman olacak ki...

Huawei Y6s fiyat/performans oranı ile fark yaratacak

Huawei Y6s fiyat/performans oranı ile fark yaratacak

Xiaomi Mi Note 10’un kamerası iPhone 11’e karşı

Xiaomi Mi Note 10’un kamerası iPhone 11’e karşı

TikTok, DeepFake teknolojisine izin verecek

TikTok, DeepFake teknolojisine izin verecek

Google meme kanseri teşhisinde bulunacak

Google meme kanseri teşhisinde bulunacak

Profesyonel kullanıcılara özel Powerbank

Profesyonel kullanıcılara özel Powerbank

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.