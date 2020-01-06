Şarj ihtiyacını ortadan kaldıracak piller geliyor

Bilim insanlarının yaptığı uzun çalışmaların sonunda; bir telefonu 5 gün boyunca şarj etmeden çalıştırabilecek, elektrikli bir aracı şarj olmadan 1000 kilometreden fazla götürebilecek pil türü geliştirildi. Bu piller lityum sülfür materyalinden elde edilecek.

Normal şartlarda herhangi bir lityum sülfür pilinin en az 5 kat daha fazla enerji depolayabildiği biliniyordu. Ancak hiçbir şirket bu pil türünü ticari olarak satışa sunamadı. Bu bataryalarla ilgili en büyük mesele, katod kararsızlığı ile ilgili. Katodun boyutu her şarj döngüsünde %78 oranında değişti ve önemli bir problem oluşturdu.

Böyle bir sorunun oluşması, bataryaların aşamasına ve sürekli olarak kullanımının engellenmesine neden oluyordu. Bunun farkına varan bilim insanları lityum sülfür bataryalar ile ilgili katod problemini aşmayı başardı. Şimdi ise önümüzdeki 3 ya da 4 yıl içerisinde ticari olarak satışa sunulması bekleniyor. Sizce de bu tür çalışmalar pil sorununu tamamen bitirebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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