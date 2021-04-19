Şarkıcı Berkay kimdir? Berkay gerçek ismi ne? Şarkıcı Berkay eşi kim?

40 yaşında olan başarılı şarkıcı Berkay, 2016 senesinde Özlem Katipoğlu ile Bodrum’da hayatını birleştirmiştir. 29 yaşında olan Özlem Katipoğlu, magazin dünyasında Özlem Ada Şahin olarak bilinmektedir. 1.80 boyunda olan manken Özlem Ada Şahin, podyumlar dışında Muhteşem Yüzyıl dizisinde de yer aldı. Berkay ve Özlem Katipoğlu arasında 2016 yılında başlayan aşk, aynı sene evlilikle noktalandı.

BERKAY KİMDİR?

Berkay Şahin, 1981 yılında Ankara‘da doğmuştur. Aslen Artvin, Arhavilidir. 1996 yılından beri annesiyle beraber İzmir‘de yaşamıştır. 2009 yılından beri de İstanbul‘da yaşamaktadır. Albüm çalışmalarından önceleri, Bodrum, Antalya, Çeşme, Kuşadası gibi tatil beldelerinde belirli mekânlarda sahne aldı.

2010 yılında çıkan ilk albümü “Ele İnat” ile ‘en iyi sanatçı' ödülüne layık görüldü. İkinci albümü “Aşk Sadece” 2012 yılında yayınlandı.

2013 yılının sonlarında Berkay Şahin, futbolcu Caner Erkin‘in modacı eşi Asena Erkin ile adı birlikte anıldı ancak iddiaları da kesin bir dille yalanladı.

Berkay Şahin, 30 Ağustos 2016 yılında Özlem Katipoğlu ile Bodrum’da evlendi.