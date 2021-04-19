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Şarkıcı Berkay kimdir? Berkay gerçek ismi ne? Şarkıcı Berkay eşi kim?

19.04.2021 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Pop Müziği’nin sevilen isimleri arasında yer alan Berkay, sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında bulunuyor. Aslen Artvinli olan Berkay, müzik hayatına ilk olarak tatil bölgelerinde çeşitli mekanlarda sahneye çıkarak başladı. 2009 yılında İstanbul’a taşınan Berkay, albüm çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz günlerde magazinde kendine yer bulan şarkıcı Berkay kimdir? Berkay’ın soyadı ne?

Şarkıcı Berkay kimdir? Berkay gerçek ismi ne? Şarkıcı Berkay eşi kim?

40 yaşında olan başarılı şarkıcı Berkay, 2016 senesinde Özlem Katipoğlu ile Bodrum’da hayatını birleştirmiştir. 29 yaşında olan Özlem Katipoğlu, magazin dünyasında Özlem Ada Şahin olarak bilinmektedir. 1.80 boyunda olan manken Özlem Ada Şahin, podyumlar dışında Muhteşem Yüzyıl dizisinde de yer aldı. Berkay ve Özlem Katipoğlu arasında 2016 yılında başlayan aşk, aynı sene evlilikle noktalandı.

BERKAY KİMDİR?

Berkay Şahin, 1981 yılında Ankara‘da doğmuştur. Aslen Artvin, Arhavilidir. 1996 yılından beri annesiyle beraber İzmir‘de yaşamıştır. 2009 yılından beri de İstanbul‘da yaşamaktadır. Albüm çalışmalarından önceleri, Bodrum, Antalya, Çeşme, Kuşadası gibi tatil beldelerinde belirli mekânlarda sahne aldı.

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2010 yılında çıkan ilk albümü “Ele İnat” ile ‘en iyi sanatçı' ödülüne layık görüldü. İkinci albümü “Aşk Sadece” 2012 yılında yayınlandı.

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2013 yılının sonlarında Berkay Şahin, futbolcu Caner Erkin‘in modacı eşi Asena Erkin ile adı birlikte anıldı ancak iddiaları da kesin bir dille yalanladı.

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Berkay Şahin, 30 Ağustos 2016 yılında Özlem Katipoğlu ile Bodrum’da evlendi.

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ALBÜMLERİ
2010 – Ele İnat
2012 – Aşk Sadece
2013 – Doksana Bir Kala

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ÖDÜLLERİ
2011 – 14. İstanbul Fm Altın Ödülleri (İFA), En İyi Çıkış Yapan Sanatçı – Erkek
2011 – Kral TV Müzik Ödülleri, En İyi Çıkış Yapan Sanatçı
2011 – A.G.D Ödülleri, En İyi Çıkış Yapan Sanatçı
2011 – Türkiye Engelliler Derneği Yılın En'leri,En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı
2011 – 38. Altın Kelebek Ödülleri, Türk Pop Müziği En İyi Çıkış Yapan Solist
2011 – Taksiciler Günü Ödülleri, En İyi Çıkış Yapan Sanatçı
2012 – İstanbul Kültür Üniversitesi, Yılın Pop Sanatçısı

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Caner Erkin

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