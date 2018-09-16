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Şarkıcı Despina Vandi, İstanbul'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 18:04 | Son Güncelleme

Vandi, "7’inci Uluslararası Klarnet Festivali" kapsamında konser vermek üzere İstanbul'a geldi

İSTANBUL(AA) - Yunan şarkıcı Despina Vandi, "7’inci Uluslararası Klarnet Festivali" kapsamında konser vermek üzere İstanbul'a geldi.

Albümleriyle yüksek satış rakamlarıyla dünya müzik listelerine adını yazdıran Despina Vandi, 7’inci Uluslararası Klarnet Festivali kapsamında konser vermek üzere saat Türk Hava Yolları'nın Atina'dan kalkan tarifeli uçağıyla saat 17.00’de Atatürk Havalimanı'na indi.

Havalimanı'nda kendisini görüntüleyen basın mensuplarına açıklamada bulunan Vandi, İstanbul'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yarınki konsere çıkmak için heyecanlı olduğunu dile getiren Vandi, "Yarını iple çekiyorum. Hepinizi konserime bekliyorum. 2 ay önce de İstanbul'daydım" dedi.

Vandi, yarın Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu sahnesinde hayranları için en sevilen şarkılarını seslendirecek.

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Destina Vandi klarnet konser

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