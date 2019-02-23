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Şarkıcı Mabel Matiz'in acı günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 15:12 | Son Güncelleme

Mersin'de Mabel Matiz olarak bilinen Fatih Karaca'nın 65 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi babası Ali Karaca'nın cenazesi, Erdemli ilçesinde toprağa verildi

MERSİN (AA) - Mabel Matiz olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca'nın 65 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi babası Ali Karaca, Erdemli ilçesinde son yolculuğa uğurlandı.

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Ali Karaca için Tömük Mahallesi Asri Mezarlığı'nda askeri tören düzenlendi.

Törene, Karaca'nın şarkıcı çocukları Fatih ve Selim Karaca, yakınları ile Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Garnizon Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Derin, Muharip Gaziler Derneği Erdemli Temsilcisi Hamdi Taşyonar ve gaziler katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Karaca'nın naaşı toprağa verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Karaca gazi Mabel Matiz

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