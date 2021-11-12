Estetiğe ne gerek var? Sarkmalara ve kırışıklıklara veda etmeyi sağlayan anti-aging etkili yüz egzersizleri

Şüphesiz ki, her yaşımız birbirinden özel. Ama yaş aldıkça gerçekleşen fiziksel değişimler çoğu insanı üzer. Siz de bu konuda endişeliyseniz, bu değişimi geciktirebilirsiniz! Yaşlanmanın ilk belirtilerinin görüldüğü yüzümüzdeki sarkmaları ve kırışıklıkları geciktirmek için estetik müdahaleler ve kremler tek başına yeterli olmuyor. Yüzde de egzersiz gerekiyor! Sizin için cildinizi daha genç, diri ve sağlıklı tutabilmeniz için uygulayabileceğiniz yüz egzersizlerini sıraladık.
Daha sıkı gıdı ve çene hattına sahip olmayı kim istemez ki? Neyse ki bu egzersizle mümkün!
Öncelikle ağzınızı sıkıca kapatın.
Dilinizi arkaya çekip damağınıza yerleştirin.
Damağınıza dilinizle baskı uygulamaya başlayın.
Hareketi yaparken elinizi hemen çenenizin altına götürün.
Diliniz damağınıza baskı yaptığında çene altında bir gerilme hissediyorsanız, egzersizi doğru yapıyorsunuz demektir.
Kaz ayağı bölgesinden şikayetçisiniz ve botoks yapmaya karar verdiniz. Tekrar düşünseniz iyi olur! Bu egzersizler ile evinizde, ağrısız ve para ödemeden daha genç bir göz çevresine sahip olabilirsiniz.
Öncelikle gözlerinizi kapatın.
Kapalı olan gözlerle aşağıya doğru bakın.
İşaret ve orta parmağınızı kaşlarınızın hemen altına yerleştirin.
Bu hareket için iki elinizi dudak bitiş noktalarına koyun.
İki noktadan da dudağınızı çekin.
Bu sırada çenenizi arkaya doğru ittirin.
Bu hareketi günde 3 kere ve 10 saniye boyunca tekrar edin.
Diğer bir dudak anti-aging egzersizi için ağzınızı "O" şeklinde açın.
Ağzınız açıkken dudaklarınızı büzün.
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