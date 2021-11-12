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Estetiğe ne gerek var? Sarkmalara ve kırışıklıklara veda etmeyi sağlayan anti-aging etkili yüz egzersizleri

11.11.2021 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaş aldıkça cildimiz sarkabiliyor. Bizi de bir bakım telaşı sarıyor. Olası sarkmaları geciktirmek ve daha genç bir cilde sahip olmak için pahalı kremlere para harcamaktan usanmış olabilirsiniz. Peki size kremlere para harcamadan evde yapabileceğiniz yüz egzersizleri ile sarkmaları önleyebileceğinizi söylesek? Bu yazımızda sarkmaları önleyen ve anti-aging etkili yüz egzersizlerini sizler için derledik.

Estetiğe ne gerek var? Sarkmalara ve kırışıklıklara veda etmeyi sağlayan anti-aging etkili yüz egzersizleri

Şüphesiz ki, her yaşımız birbirinden özel. Ama yaş aldıkça gerçekleşen fiziksel değişimler çoğu insanı üzer. Siz de bu konuda endişeliyseniz, bu değişimi geciktirebilirsiniz! Yaşlanmanın ilk belirtilerinin görüldüğü yüzümüzdeki sarkmaları ve kırışıklıkları geciktirmek için estetik müdahaleler ve kremler tek başına yeterli olmuyor. Yüzde de egzersiz gerekiyor! Sizin için cildinizi daha genç, diri ve sağlıklı tutabilmeniz için uygulayabileceğiniz yüz egzersizlerini sıraladık.

ÇENE VE GIDI EGZERSİZİ İLE DAHA DİRİ BİR CİLT

  • Daha sıkı gıdı ve çene hattına sahip olmayı kim istemez ki? Neyse ki bu egzersizle mümkün!

  • Öncelikle ağzınızı sıkıca kapatın.

  • Dilinizi arkaya çekip damağınıza yerleştirin.

  • Damağınıza dilinizle baskı uygulamaya başlayın.

  • Hareketi yaparken elinizi hemen çenenizin altına götürün.

  • Diliniz damağınıza baskı yaptığında çene altında bir gerilme hissediyorsanız, egzersizi doğru yapıyorsunuz demektir.

  • Bu hareketi her gün 10 dakika boyunca yapın.

KAZ AYAĞI EGZERSİZLERİ İLE DAHA GENÇ BAKIŞLAR

  • Kaz ayağı bölgesinden şikayetçisiniz ve botoks yapmaya karar verdiniz. Tekrar düşünseniz iyi olur! Bu egzersizler ile evinizde, ağrısız ve para ödemeden daha genç bir göz çevresine sahip olabilirsiniz.

  • Öncelikle gözlerinizi kapatın.

  • Kapalı olan gözlerle aşağıya doğru bakın.

  • İşaret ve orta parmağınızı kaşlarınızın hemen altına yerleştirin.

  • Gözlerinizle aşağıya bakmaya çalışırken parmaklarınızın yardımıyla göz kapaklarını yukarı doğru itin. Bu egzersizi gün içerisinde 5 kere ve 6 saniye arayla yapın.
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GENÇ DUDAK ÇEVRESİ

  • Bu hareket için iki elinizi dudak bitiş noktalarına koyun.

  • İki noktadan da dudağınızı çekin.

  • Bu sırada çenenizi arkaya doğru ittirin.

  • Bu hareketi günde 3 kere ve 10 saniye boyunca tekrar edin.

  • Diğer bir dudak anti-aging egzersizi için ağzınızı "O" şeklinde açın.

  • Ağzınız açıkken dudaklarınızı büzün.

  • Yaklaşık 10 saniye boyunca bu şekilde kalın ve bunu 5 kere tekrar edin. Sarkmaları ve çizgileri geciktirmek işte bu kadar kolay!
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Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
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