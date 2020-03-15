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Sarp Sınır Kapısı yolcu geçişlerine kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2020 17:38 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkasya'ya açılan Sarp Sınır Kapısı, koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 17.00 itibarıyla karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatıldı.

Sarp Sınır Kapısı yolcu geçişlerine kapatıldı

İçişleri Bakanlığı'nca Türkiye ile Gürcistan arasındaki Sarp Sınır Kapısı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatılması kararı alındığı duyuruldu. Kapının yolcu girişlerine karşılıklı kapatılmasından önce her iki ülke vatandaşları, vatanlarına döndü.

Türkiye'ye giriş yapan Türk vatandaşları, termal kameralarla taramadan geçirildi. Karar bugün saat 17.00 itibarıyla yürürlüğe girdi. Sarp Sınır Kapısı'nda yük taşımacılığına ise herhangi kısıtlama getirilmedi. TIR sürücüleri karşılıklı olarak kapıdan geçiş yapmaya devam etti.

AZERBAYCAN VATANDAŞLARI KAPIDA KALDI

Türkiye'den çıkarak Gürcistan üzerinden Azerbaycan'a geçmek için Sarp Sınır Kapısı'na gelen Azerbaycan vatandaşları ise kapıda kaldı. Gürcistan'ın Azerbaycan sınır kapısını kapatması nedeniyle bu ülke vatandaşları Gürcistan'a alınmadı.

Azerbaycan vatandaşları, Türk sınırında beklemeye başladı. Ülkelerine gitmek istediklerini söyleyen Azeriler, kendilerine yardımcı olunmasını istedi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Sarp Sınır Kapısı

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