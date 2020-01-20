HABER
  4. Sarp Sınır Kapısı'nda 5 bin 450 su kaplumbağası ele geçirildi

Sarp Sınır Kapısı'nda 5 bin 450 su kaplumbağası ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 14:03 | Son Güncelleme

Sarp Sınır Kapısı'nda 5 bin 450 su kaplumbağası ele geçirildi

ARTVİN (AA) - Sarp Sınır Kapısı'nda, Türkiye'ye kaçak yollardan sokulmak istenen 5 bin 450 su kaplumbağası ele geçirildi.

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Kapısı'na gelen Azerbaycan vatandaşı R.G'nin kullandığı otomobilde X-ray araması yapıldı.

Arama hangarına sevk edilen ve detaylı şekilde incelenen aracın kapı içlerine gizlenmiş 5 bin 450 su kaplumbağası ele geçirildi.

Şüpheli R.G. hakkında adli işlem başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Giyinmek istemiyorum' dedi, sokak ortasında çırılçıplak soyunup... 'Giyinmek istemiyorum' dedi, sokak ortasında çırılçıplak soyunup...
Acı haber! 'Toprak Dede'yi kaybettikAcı haber! 'Toprak Dede'yi kaybettik
Tarkan’ın firari kuzeninin cinayetten yargılanmasına devam edildiTarkan’ın firari kuzeninin cinayetten yargılanmasına devam edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Artvin gümrük kaçağı su kaplumbağası

En Çok Okunan Haberler

Haziran'da erken seçim mi var?

Haziran'da erken seçim mi var?

Dehşet anları! Koşarak geldi, kurşun yağdırdı

Dehşet anları! Koşarak geldi, kurşun yağdırdı

O Ses Türkiye'ye damga vurdu: Sahnede 3 kişi var sandım

O Ses Türkiye'ye damga vurdu: Sahnede 3 kişi var sandım

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Bakanlık genelge göndermişti! Yeni dönem başladı

Bakanlık genelge göndermişti! Yeni dönem başladı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni dönem! Hizmete girdi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni dönem! Hizmete girdi

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: TEMA Vakfı'nın kurucusu Hayrettin Karaca hayatını kaybetti! (Hayrettin Karaca kimdir?)

Acı haber! 'Toprak Dede'yi kaybettik

Tarkan'ın kuzeni hala bulunamadı! Acılı anne feryat etti

Öldürüp, cesedini yaktılar! Tarkan'ın kuzeni de...

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren... (İstanbul hava durumu)

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

Bursa'da 'Change' operasyonu! Şüpheliler adliyeye sevk edildi

400 polisle 'change' operasyonu!

Son dakika! FETÖ'nün futbol yapılanması davasında karar

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında karar

Son dakika... FETÖ'nün kritik isimlerinden Yusuf Bekmezci ile Akif Sarı yakalandı

FETÖ'nün kritik iki ismi yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.