Şaşırdık mı: Redmi K30 Pro satışa çıkar çıkmaz stok tüketti!

Redmi K30 Pro geçtiğimiz günlerde Redmi tarafından düzenlenen çevrimiçi etkinlikte tanıtılmıştı. Telefon etkinlikte yalnız da değildi. Redmi, kamerasıyla ve teknik donanımıyla Redmi K30 Pro'dan ayrışan Redmi K30 Pro Zoom'u da etkinlikte sahneye çıkardı. Her iki telefon Çin'de satışa sunuldu. Redmi'nin önceki deneyimleri dolayısıyla, telefonların çok kısa sürede tükenmesini herkes bekliyordu. Fakat bunun birkaç saniye süreceğini kimse tahmin edemezdi.

REDMİ K30 PRO SATIŞA ÇIKAR ÇIKMAZ TÜKENDİ

Redmi yetkililerinin paylaştığına göre satışa sunulan ilk stok, 25 bin adet Redmi K30 Pro ve Redmi K30 Pro Zoom'dan oluştu. Tüm bu telefonlar, Redmi tarafından satışa sunulur sunulmaz tükendi. Yetkililerin ifadelerine göre stoklar birkaç saniyede tamamen bitirildi.

REDMİ'DE YÜZLER GÜLÜYOR

Söz konusu satış Redmi'nin yüzünü oldukça güldürdü. Zira firma akıllı telefonların satışından yaklaşık olarak 14 milyon dolarlık bir kar sağladı ve bu parayı kasasına koydu. Redmi'nin çok kısa süre içerisinde akıllı telefonları yeniden satışa çıkartması bekleniyor. Bu satışlarda da stokların hızlıca tükenmesi gayet olası görünüyor.

