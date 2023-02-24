Şaşırtan olay... Büyükelçiliğin önüne getirdiler: “Ölüm pastası”

Rusya-Ukrayna savaşının birinci yıl dönümünde Avrupa'da eylemler gerçekleştiriliyor. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Ukrayna yanlısı aktivistler, Rus Büyükelçiliği'nin önüne üzerinde kanı simgeleyen kırmızı boya ve kuru kafa maketi bulunan “ölüm pastası” getirdi.

POLİS İZİN VERMEYİNCE 'ÖLÜM PASTASI'NI YAKIN BİR YERE BIRAKTILAR

Bölgede güvenlik önlemi alan polis, aktivistlerin pastayı elçilik önüne bırakmasına izin vermedi. Bunun üzerine aktivistler, pastayı büyükelçiliğe yakın bir yere bıraktı.

Aktivistler ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “Ukrayna’da işlenen soykırım” nedeniyle Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim olmasının talep edildiği bir dilekçeyi büyükelçiliğe vermek istedi.

"BU PASTA ONLARIN POLİTİKALARININ BİR SİMGESİ"

Aktivist Cedomir Stojkovic sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Sırbistan'da Rusya büyükelçisine 'ölüm pastası' getirdik ve Ukrayna'da işlediği soykırım suçundan Vladimir Putin'in teslim olması için talepte bulunduk. Biliyoruz ki sevdikleri şey ölüm, bu pasta onların politikalarının bir simgesi" ifadelerini kullandı.

(İHA)



