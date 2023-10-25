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  4. Evinde kilo kilo uyuşturucu bulundu... O zanlıya verildiği ortaya çıkan plaket herkesi şaşırttı!

Evinde kilo kilo uyuşturucu bulundu... O zanlıya verildiği ortaya çıkan plaket herkesi şaşırttı!

25.10.2023 15:38 | Son Güncelleme:
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Yalova'da geçen hafta suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda suç örgütünün elebaşı olarak belirlenen E.İ'nin evinde 1 kilo 39 gram esrar, dağ evinde ise 32 kilo 400 gram Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda tutuklanan zanlıya, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması için bir derneğin düzenlediği etkinliğe desteğinden dolayı plaket verildiği ortaya çıktı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 3 ay önce Çınarcık ilçesinde C.T'ye otomobilin kundaklanması üzerine çalışma başlattı.

Otomobil sahibinin kısa süre önce bir kişiyi darbettiği bilgisine ulaşan ekipler, bu kişinin intikam için otomobili kundaklandığını değerlendirerek çalışmayı bu yönde genişletti.

Olayın gerçekleştiği gün Yalova-Çınarcık kara yolundaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve kundaklamanın yaşandığı bölgedeki iş yerlerine ait 150 kameradan elde edilen yaklaşık 100 saatlik görüntüyü izleyen ekipler, kundaklama şüphelilerinin Ü.B. ve H.K. olduğunu tespit etti.

Şüphelileri teknik ve fiziki takibe alarak bir suç örgütüne ulaşan ekipler, "kasten yaralama, tehdit, hakaret, kundaklama suretiyle mala zarar verme" suçlarına karışan 7 şüpheli için Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 50 ekip ve 150 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ev, iş yerleri ve dağ evine yönelik operasyonda suç örgütünün elebaşı olarak belirlenen E.İ'nin evinde 1 kilo 39 gram esrar, dağ evinde ise 32 kilo 400 gram Hint keneviri ele geçirildi.

AA-20231025-32511716-32511715-YALOVADA_UYUSTURUCUYLA_MUCADELEDE_PLAKET_VERILEN_ZANLININ_EVINDE_33_KILOGRAM_UYUSTURUCU_CIKTI

UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLEN EVDE ŞAŞIRTAN PLAKET

Ekipler, E.İ'nin evinde aldığı esrarın hemen yanı başında yer alan ve bir spor kulübü derneği tarafından verilen, üzerinde "Düzenlemiş olduğumuz kimsesiz ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması için düzenlenen etkinliğimize desteklerinizden dolayı teşekkür ederiz" yazılı plaket buldu.

NE OLMUŞTU?

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 150 personelin katılımıyla suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda, sosyal medya hesaplarından silahlı fotoğraf ve videolarını paylaşarak tehdit ve baskı uyguladıkları, çevrelerinde korku oluşturdukları belirlenen aralarında kamu çalışanlarının da olduğu 7 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Zanlıların evlerinde ve bir dağ evinde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 170 fişek, 1 kilo 39 gram esrar, 32 kilo 400 gram Hint keneviri, uyuşturucu paketlemede kullanılan şeffaf poşetler ile bir miktar uyuşturucu ele geçirilmiş, şüphelilerden E.İ, Y.B. ve F.A. tutuklanmış, Ü.B, H.K, Ş.O. ve H.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. (AA)

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Yalova uyuşturucu

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