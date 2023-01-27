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Şaşırtan olay: Saklambaç oynarken ülke değiştirdi!

27.01.2023 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bangladeş'te "saklambaç dediğin böyle olur" dedirten bir olay yaşandı. Bir çocuk, arkadaşlarıyla saklambaç oynadığı sırada bir yük konteynerinin içine saklandı ve uyuyakaldı. Çocuğun Bangladeş'te başlayan saklambaç oyunu 5 gün sonra Malezya’da sona erdi. Malezya İçişleri Bakanı ise durumun bir kaza olduğunu belirtti.

Şaşırtan olay: Saklambaç oynarken ülke değiştirdi!

Bangladeş'te bir çocuğun arkadaşlarıyla oynadığı saklambaç oyunu Malezya’da sona erdi. Bangladeş'in Chittagong şehrinden 12 Ocak tarihinde bin 337 konteyner yükü ile ayrılan MV Integra adlı yük gemisi, 5 günlük deniz yolculuğunun ardından 16 Ocak tarihinde Malezya'nın Port Klang Limanı’na vardı. Demir atmış halde bekleyen gemide, konteynerlerin bulunduğu yük bölümünden bağırma ve vurma sesleri duyan mürettebat, durumu gemi kaptanına rapor etti.

KONTEYNERİN İÇİNDEN ÇOCUK ÇIKTI!

İncelemelerin ardından seslerin nereden geldiği anlaşılamayan gemi, acil durum halinde limana çekildi. Yapılan detaylı aramanın ardından seslerin geldiği konteyneri bulan yetkililer, konteynerin içerisinde bitkin olduğu görülen yabancı bir çocuk buldu.

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Malezya limanındaki Bangladeşli çalışanların yardımıyla iletişim kurulan 12-15 yaşlarındaki Fahim adlı çocuğun, Bangladeş'te limana yakın bir bölgede arkadaşlarıyla saklambaç oynarken bir konteynerin içine girerek saklandığı öğrenildi. Verdiği ilk ifadede uyandığında konteynerin kapağının kapanmış olduğu ve seyahat halinde olduğunu belirten Fahim, Malezyalı kurtarma ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

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Malezya İçişleri Bakanı Saifuddin Nasution Ismail konuyla ilgili yaptığı açıklamada, olayda insan kaçakçılığına dair bir bulguya rastlamadıklarını ve durumun bir kaza olduğunu belirtirken, kurtarılan çocuğun sağlık kontrollerinin ardından ülkesine geri gönderileceğini belirtti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bangladeş Malezya saklambaç

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