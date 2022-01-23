HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Şaşırtıcı deneyler yapmaya devam eden Çin, kuantum anahtar dağıtımı rekoru kırdı

Şaşırtıcı deneyler yapmaya devam eden Çin, kuantum anahtar dağıtımı rekoru kırdı

23.01.2022 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin Teknoloji ve Bilim Üniversitesi'ndeki Çinli bilim insanları, 833 kilometrelik fiber optik kablo üzerinde kuantum anahtar dağılımı gerçekleştirdi. Böylece, şifrelenmiş sinyalleri çift taraflı taşıyarak dünyanın en uzun mesafeli kuantum anahtar dağıtımı yapıldı. Çin, bu alanda rekor kırmış oldu.

Şaşırtıcı deneyler yapmaya devam eden Çin, kuantum anahtar dağıtımı rekoru kırdı

Şinhua ajansının haberine göre, Çin Teknoloji ve Bilim Üniversitesinden araştırmacılar, güvenli karasal kuantum ağlarında güvenilir mesafe tayin etmek üzere deney yaptı. Araştırmanın sonuçları Nature Photonics dergisinde yayımlandı.

DÜNYANIN EN UZUN MESAFELİ AKTARIMI

Araştırmacılar, fiber optik altyapıyla 1000 kilometrelik ölçekte 833 kilometre mesafede ikiz alanlı kuantum anahtar dağıtımı yaparak yani şifrelenmiş sinyalleri çift taraflı taşıyarak dünyanın en uzun mesafeli aktarımını gerçekleştirdi.

kuantum

Kuantum bilgisayarlar hayatı çok kolaylaştıracakKuantum bilgisayarlar hayatı çok kolaylaştıracak

Kuantum fiziğinde sinyal taşıyan fotonlar, klasik optik kablolarla bütünlüğü bozulmadan güçlendirilip aktarılamıyor. Kanal kaynaklı aktarım kayıpları nedeniyle ağlarda mesafe sınırının gözetilmesi gerekiyor.

"UFUK AÇICI"

Araştırmacılar, deneyin fiber optik altyapının mesafe sınırını esnetebileceğini göstermesi bakımından ufuk açıcı olduğunu vurguladı.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Donmuş eşekler" sosyal medyada gündem oldu! Valilikten açıklama"Donmuş eşekler" sosyal medyada gündem oldu! Valilikten açıklama
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
İşte yeni iPhone'un sürpriz yaratan özelliği!İşte yeni iPhone'un sürpriz yaratan özelliği!
Anahtar Kelimeler:
Çin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Ne yaptın Nazım Sangare! Türkiye gündeminde 1. sırada!

Son dakika: Ne yaptın Nazım Sangare! Türkiye gündeminde 1. sırada!

Tüm dünyayı alarma geçirmişti! Adanın büyük kısmı haritadan silindi

Tüm dünyayı alarma geçirmişti! Adanın büyük kısmı haritadan silindi

Herkeste var! Acı gerçekler ortaya çıktı

Herkeste var! Acı gerçekler ortaya çıktı

Trabzonspor maçı öncesi sürpriz karar! Son maçına mı çıktı?

Trabzonspor maçı öncesi sürpriz karar! Son maçına mı çıktı?

Son dakika kar yağışı uyarısı! Meteoroloji turuncu uyarı verdi!

Son dakika kar yağışı uyarısı! Meteoroloji turuncu uyarı verdi!

Ulaşıma kar engeli! Trafiğe kapatıldı

Ulaşıma kar engeli! Trafiğe kapatıldı

İlginizi Çekebilir

Fiyatını görünce bir an kendinize gelemeyeceğiniz kol saatleri

Fiyatını görünce bir an kendinize gelemeyeceğiniz kol saatleri

İstanbul'daki mide bulandıran olayda iğrenç detaylar! 'Bir kere şeytana uydum'

İstanbul'daki mide bulandıran olayda iğrenç detaylar! 'Bir kere şeytana uydum'

Binlerce yıldızın altında harika bir tatil için en iyi kamp çadırı çeşitleri

Binlerce yıldızın altında harika bir tatil için en iyi kamp çadırı çeşitleri

AFAD’dan kritik uyarı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

AFAD’dan kritik uyarı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat çeken görüntü! Yola çıktılar... TIR'da bakın kimler var

Dikkat çeken görüntü! Yola çıktılar... TIR'da bakın kimler var

Damla Demir'in intiharıyla ilgili yeni gelişme!

Damla Demir'in intiharıyla ilgili yeni gelişme!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.