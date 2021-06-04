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Şaşkına çevirdiler! Hindistanlılar şimdi de düdüklü tencereden çıkan buharı soluyor

04.06.2021 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'da günlük vaka ve ölüm sayısı düşüş eğilimine girdi ancak, ülkede bazı insanlar koronavirüsten kurtulmanın yolunu sıra dışı yollarda aramaya devam ediyor. Vücutlarına inek dışkısı süren, inek idrarı içen ülkede bu kez düdüklü tencereden çıkan buhardan medet umuldu.

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Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen Hindistan’da, salgını önlemek için yeni bir yöntem kullanmaya başladı.

BİTKİSEL BUHAR TENEFFÜS EDİLDİ

Gaziabad kentindeki bir karakolda görevli polisler, Kovid-19'a karşı bir önlem olarak düdüklü tencereye bağlı borulardan verilen bitkisel buharı teneffüs etti.

Hindistan'da, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) herhangi bir yönergesi olmamasına rağmen koronavirüse karşı yaygın olarak buhar terapisi uygulanıyor.

ÖLÜ SAYISI 4 BİNİN ÜZERİNE ÇIKMIŞTI

Salgından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da son 24 saatte 2 bin 887 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Bu rakam birkaç ay önce 4 binlerin üzerine çıkmıştı. Ülkedeki vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin ve 30 Nisan'da 400 binin üzerine çıkmıştı. Vaka sayısı dün açıklanan rakamda 132 bin olarak belirlendi.

Ülkede 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında şimdiye dek yaklaşık 221 milyon 40 bin doz aşı yapıldığı bildirildi. Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama, henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Hindistan

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