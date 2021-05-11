Hindistan’da halk koronavirüse karşı vücutlarına inek dışkısı sürmeye başladı

Diğer taraftan, ülkedeki koronavirüs salgını şimdiye kadar bildirilen 22,66 milyon vaka ve 246 bin 116 ölümle Hindistan'da yıkıma yol açtı. Ancak, uzmanlar gerçek sayıların beş ile 10 kat daha fazla olabileceğini belirtirken, vatandaşların ülke çapında hastane yatakları, oksijen veya ilaç bulmakta zorlandığını ve birçoğunun tedavi eksikliği nedeniyle ölmeye mahkum olduğunu söyledi.

Hindistan'ın batısındaki Gujarat eyaletinde, bazı insanlar koronavirüse karşı bağışıklıklarını artıracağı veya iyileşmelerine yardımcı olacağı umuduyla vücutlarını inek dışkısı ve idrarla örtmek için haftada bir kez sığınaklara gidiyorlar.

EVLERİNİ TEMİZLEMEK VE DUA RİTÜELLERİ İÇİN DE KULLANIYORLAR

Hinduizm'de inek, yaşamın ve toprağın kutsal bir sembolü olarak görülüyor. Hindular, aynı zamanda iyileştirici ve antiseptik özelliklere sahip olduğunu düşündüklerinden evlerini temizlemek ve dua ritüelleri için de inek gübresinden yararlanıyor.

Diğer taraftan, inek dışkısının kendisinin geçen yıl Covid-19’dan kurtulmasına yardımcı olduğunu öne süren bir ilaç firmasının müdür yardımcısı Gautam Manilal Borisa, "Görüyoruz, doktorlar bile buraya geliyor” dedi.