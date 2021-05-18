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Hindistanlı milletvekili: İnek idrarı ciğerleri koruyor

18.05.2021 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'da bazı insanlar geçtiğimiz günlerde koronavirüse karşı bağışıklıklarını artıracağı veya iyileşmelerine yardımcı olacağı umuduyla vücutlarına inek dışkısı sürerek şaşkına çevirmişlerdi. Bu olayın ardından çok geçmeden bu kez bir milletvekili açıklamalarıyla dehşete düşürdü. Hintli milletvekili sağlığını inek idrarı içmeye bağlı olduğunu söyledi.

Hindistanlı milletvekili: İnek idrarı ciğerleri koruyor

Hindistan'da sağlık sistemi her gün açıklanan 100 binlerce vakayla mücadele edemez ve cesetler sokaklarda yakılırken iktidar partisi BJP'nin milletvekili Pragya Thakur, inek idrarının akciğer enfeksiyonunu temizlediğini iddia etti.

''AKCİĞER ENFEKSİYONUNU TEMİZLİYOR''

Hindistan'da sağlık sistemi her gün açıklanan 100 binlerce vakayla mücadele edemez ve cesetler sokaklarda yakılırken iktidar partisi BJP'nin milletvekili Pragya Thakur, inek idrarının akciğer enfeksiyonunu temizlediğini iddia etti.

Bir parti toplantısında konuşan Thakur, "Her gün yerli bir ineğin idrarını içersek Covid'in sebep olduğu enfeksiyondan ciğerlerimiz temizlenir. Benim çok ağrım var ama her gün inek idrarı içiyorum. Şimdi hiçbir ilaç almıyorum ve Korona değilim" ifadelerini kullandı.

''İNEK İDRARI HAYAT KURTARIR''

Milletvekili, "İnek idrarı hayat kurtarır" dedi. Thakur, 2020'nin Aralık ayında Delhi'de Covid-19 benzeri semptomlar nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Hindistan ve dünyada doktorlar, birçok kez Covid-19'a alternatif tedavi yöntemleri aranmaması yönünde uyarılarda bulunmuştu.

Hindistan’da halk koronavirüse karşı vücutlarına inek dışkısı sürmeye başladıHindistan’da halk koronavirüse karşı vücutlarına inek dışkısı sürmeye başladı


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Hindistan

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