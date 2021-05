Hindistanlı milletvekili: İnek idrarı ciğerleri koruyor

Hindistan'da sağlık sistemi her gün açıklanan 100 binlerce vakayla mücadele edemez ve cesetler sokaklarda yakılırken iktidar partisi BJP'nin milletvekili Pragya Thakur, inek idrarının akciğer enfeksiyonunu temizlediğini iddia etti.

Bir parti toplantısında konuşan Thakur, "Her gün yerli bir ineğin idrarını içersek Covid'in sebep olduğu enfeksiyondan ciğerlerimiz temizlenir. Benim çok ağrım var ama her gün inek idrarı içiyorum. Şimdi hiçbir ilaç almıyorum ve Korona değilim" ifadelerini kullandı.

Milletvekili, "İnek idrarı hayat kurtarır" dedi. Thakur, 2020'nin Aralık ayında Delhi'de Covid-19 benzeri semptomlar nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Hindistan ve dünyada doktorlar, birçok kez Covid-19'a alternatif tedavi yöntemleri aranmaması yönünde uyarılarda bulunmuştu.

Twice Born Merit????????????



Sadhvi Pragya Thakur says;

"Cow urine cures lung infection, I take it so I didn't get corona virus." pic.twitter.com/lpPOdcCwbz