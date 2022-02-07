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  4. Şaşkına çeviren anlar! Kavga eden köpekleri sopa ve tekmeyle ayırdılar

Şaşkına çeviren anlar! Kavga eden köpekleri sopa ve tekmeyle ayırdılar

07.02.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da sokak ortasında kavgaya tutuşan iki köpeğin kavgasına vatandaşlar tekmelerle müdahale etti. Dakikalarca süren kavga ise cep telefonları ile görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesinde yaşanan olayda cadde üzerinde iki sokak köpeğinin kavgaya tutuştuğunu gören çevredeki vatandaşlar sopalarla müdahale ederek kavgayı ayırmaya çalışsa da ilk etapta başarılı olamadı.

Bir vatandaşın aracını üzerlerine sürdüğü köpekler, hiçbir şeye aldırış etmeden kavgaya devam etti.

ANBEAN GÖRÜNTÜLENDİ

Dakikalarca süren kavga köpeklerinin aldıkları tekme darbeleri ile sonra ererken o anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Adeta kördüğüme dönen kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinde yaralandıkları gözlemlenen köpekler olay sonrası gözden kaybolurken, vatandaşlar olayın şaşkınlığını yaşadı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Malatya
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