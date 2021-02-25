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  4. Şaşkına çeviren görüntü! Yetkililerden yardım istediler

Şaşkına çeviren görüntü! Yetkililerden yardım istediler

25.02.2021 14:50 | Son Güncelleme:
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Şaşkına çeviren görüntü! Yetkililerden yardım istediler

Adıyaman Tut'da bir bahçede açılan kuyuda sondaj çalışması yapıldı. Sondajın ardından bir vatandaş kuyunun yanında çakmağını ateşleyince kuyu alev aldı. Kuyudan çıkan gazın türünün belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

İlçeye bağlı Yaylımlı köyünde Mehmet Kaya, bahçesinde sulama yapmak amacıyla sondaj yaptırmak istedi. İbrahim Gündüz tarafından 3 gün önce başlayan sondaj çalışmasında 150 metrede suya ulaşıldı. Sondaj sonrası takılan borudan su ile birlikte koku geldiğini fark eden köylüler çakmakla yaktı. Borudan çıkan gazın alev almasıyla şaşkınlık yaşayan köylüler, durumu yetkililere bildirdi.

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Yetkililer, metan gazı birikmesinden dolayı alev çıkmış olabileceğini ve bu durumun geçici olacağını, ancak kesin sonucun incelemenin ardından belli olacağını ifade etti.

Kaynak: DHA

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