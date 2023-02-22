HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Şaşkına çeviren görüntüler! Bu şekilde 2 kilometre sürüklendi: "Aracını silah olarak kullandı"

Şaşkına çeviren görüntüler! Bu şekilde 2 kilometre sürüklendi: "Aracını silah olarak kullandı"

22.02.2023 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Menderes'te şaşkına çeviren bir olay yaşandı. İddiaya göre bir kadın, ilişki yaşadığı adamın karısının kardeşini arabasının kaputu üzerinde yaklaşık 2 kilometre sürükledi. Dehşete düşüren anlar güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Durumu anlatan kaput üzerinde sürüklenen kadın ise "Arabasını silah olarak kullanan bu kadın 3 kişiyi darbetti. Bu kişinin hak ettiği cezayı almasını istiyoruz" diye konuştu.

Şaşkına çeviren görüntüler! Bu şekilde 2 kilometre sürüklendi: "Aracını silah olarak kullandı"

Olay, 19 Şubat'ta Menderes ilçesi 9 Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre H.K., eşi M.K.'nin Ş.Ç. isimli kadınla ilişkisi olduğunu öğrenmesi üzerine eşine boşanma davası açtı. M.K. ile ilişkisini sürdüren ve H.K. ile husumeti bulunan Ş.Ç., aracıyla seyir halindeyken H.K.'nin kardeşi Y.H. ve babasını araçlarına bindiğini görerek önlerini kesti. Durum karşısında araçtan inen Y.H. olaya tepki gösterirken, Ş.Ç. arabasını Y.H.'nin üzerine sürdü. Aracın altında kalmamak için arabanın kaput bölümüne tutunan Y.H., bu şekilde yaklaşık 2 kilometre sürüklendi. Bu sırada Y.H.'nin babası da Ş.Ç.'yi durdurmak için aracı takip etti. O anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

AW833921_01 (1)

"ARACINI SİLAH OLARAK KULLANDI"

Telefonla ulaşılan ve durumu anlatan Y.H. (26), "Ablam, eniştemin kendisini aldatması üzerine boşanma davası açtı. Eniştem Ş.Ç. ilişkisi sürmesine rağmen boşanmayı reddetti. Olay günü babamla arabaya binerken Ş.Ç. aracıyla yolumuzu kesti. Arabadan indiğimde ise aracı üzerime doğru sürdü. Arabanın altında kalmamak için kaputa tutundum. Yaklaşık 2 kilometre bu şekilde gittik. Araçtan düşmem için sağ-sol yaptı, oldukça hızlı sürüyordu. Bir ara ayağım yere sürttü. Babam kendi aracıyla bizi takip edip onu durdurmaya çalıştı, yanımızdan geçen arabalar da kornaya bastı. En son arabayı sağa doğru kırdığında araçtan yuvarlandım. Kafamda şişlik, hareket kabiliyetimde sorun var. Vücudumda batmalar yaşıyorum.

Polisi aracın kaputunda sürükledi Polisi aracın kaputunda sürükledi

"ŞİKAYETÇİ OLDUM AMA NE YAZIK Kİ BU KADIN HALA SERBEST"

Olay sonrası karakolda şikayetçi oldum ama ne yazık ki bu kadın hala serbest. Henüz bir şey yapılmadı. Benden sonda ablamın evinin oraya gidip o sırada aşağıda olan ablamın da üzerine araba sürmüş. Yere yuvarlanan ablam ve yanındaki arkadaşı da yaralandı. Yani arabasını silah olarak kullanan bu kadın 3 kişiyi darbetti. Bu kişinin hak ettiği cezayı almasını istiyoruz" dedi.

AW833921_02 (1)

"KASTEN YARALAMA YAHUT MUHTEMEL KASTLA ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Avukat Mehmet Harun Elçi, "Görüntülere yansıyan olayda; araç sürücüsü olan failin aracın kaputunda bulunan mağduru kilometrelerce sürüklemesi, Türk Ceza Kanunu çerçevesinde kasten yaralama yahut muhtemel kastla adam öldürmeye teşebbüs suçunun oluşmasına sebebiyet verebilecek nitelikte. Öyle ki 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 21. maddesi 2. fıkrasında, muhtemel kast hükümleri düzenlenmiş durumdadır.

Muhtemel kast, Yargıtay uygulamasına göre kişinin öngördüğü neticeyi 'Olursa olsun' düşüncesi ile ifa etmesi anlamını taşımaktadır. Bu anlamda, ortalama bir insanın süratli bir şekilde aracını sevk ve idare etmesi halinde aracın kaputunda bulunan kişinin düşerek zarar göreceğini, hatta vefat neticesi olabileceğini öngördüğünün kabulü gerekmektedir. Dolayısıyla failin bu neticeyi öngörmüş olduğunu söylemek hukuken mümkündür" bilgisini verdi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çıkan tartışma cinayetle bitti! Tüfekle öldürüldüÇıkan tartışma cinayetle bitti! Tüfekle öldürüldü
Kadıköy'deki kira fiyatları sosyal medyada gündem oldu!Kadıköy'deki kira fiyatları sosyal medyada gündem oldu!
Bahçeli'den 'İstanbul depremi' mesajı: "Tek seçenek! Kimsenin gözünün yaşına bakılmamalı"Bahçeli'den 'İstanbul depremi' mesajı: "Tek seçenek! Kimsenin gözünün yaşına bakılmamalı"
Anahtar Kelimeler:
İzmir

En Çok Okunan Haberler

İstanbul depremi için ‘yüzde 64 olasılık’ diyerek tarih verdi!

İstanbul depremi için ‘yüzde 64 olasılık’ diyerek tarih verdi!

Bir ay önce Milyoner'de yarışmıştı! Depremde yaşamını yitirdiği ortaya çıktı

Bir ay önce Milyoner'de yarışmıştı! Depremde yaşamını yitirdiği ortaya çıktı

Son durum gözler önüne serildi! 'O paraları nasıl vereceğiz?'

Son durum gözler önüne serildi! 'O paraları nasıl vereceğiz?'

Demirden 10 kat daha güçlü! Dört tarafına sarılıyor...

Demirden 10 kat daha güçlü! Dört tarafına sarılıyor...

Kısa çalışma ödeneği kararı Resmi Gazete’de!

Kısa çalışma ödeneği kararı Resmi Gazete’de!

Canlı yayında açıkladılar, şaşkınlığını gizleyemedi! "Bu çok acayip bir şey ilk defa öğrendim"

Canlı yayında açıkladılar, şaşkınlığını gizleyemedi! "Bu çok acayip bir şey ilk defa öğrendim"

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Mutfakların yıldızı olmaya aday, hem pratik hem şık ürünleri sizin için seçtik

Mutfakların yıldızı olmaya aday, hem pratik hem şık ürünleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.