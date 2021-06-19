HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Şaşkına çeviren olay! Boş arazideki yeni mezar polisi alarma geçirdi

Şaşkına çeviren olay! Boş arazideki yeni mezar polisi alarma geçirdi

19.06.2021 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Sincan ilçesinde boş arazide yeni yapılmış bir mezar olduğu ihbarı alan polis ekipleri alarma geçti. Ortalığı ayağa kaldıran üzerinde' İnsanlık ölmüş' yazan mezarı Sincanlı bir esnafın çevresine olan tepkisini göstermek için yaptığı ortaya çıktı.

Şaşkına çeviren olay! Boş arazideki yeni mezar polisi alarma geçirdi

Ankara'nın Sincan ilçesinde boş arazide bir mezar olduğu yönünde ihbar gelen Sincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Boş arazide üzerinde 'İnsanlık ölmüş' yazan mezar polis ekipleri tarafından açıldı. Açılan mezarın boş olduğu anlaşıldı.
Bir süre sonra mezarı yapan kişi ortaya çıktı. Mezırı yaptıktan sonra sosyal medyada görüntüleri paylaşan Sincan ilçesinde esnaf olduğu öğrenilen Uğur Akgül, polise giderek mezarı kendisinin yaptığını söyledi. Polis ekipleri tarafından sorgulanan Uğur Akgül'ün savcılık tarafından da ifadesi alınacağı öğrenildi.

AW349495_07

"İNSANLIĞI GÖMDÜM"

Sincan'da esnaflık yaptığı söyleyen Akgül, mezarı neden yaptığının sorulması üzerine, "Tüm çevreme kızdım, insanlık ölmüş dedim. Böyle sosyal video çekmeye karar verdim. Olayın polise yansıdığını duydum. Polis mezarın boş olduğunu gördü. Savcılığa ifade vermeye çağırdı" dedi.

"Vurdum kazmayı insanlığı gömdüm" diyen Akgül, "Kimsenin kimseye saygısı, sevgisi kalmamış, en iyisi insanlığı gömmek dedim, gömdüm" diye olayı anlattı.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En iyi Amazon Prime dizilerini keşfedinEn iyi Amazon Prime dizilerini keşfedin
Kilosu 1.5 tonun üzerinde! Dev kurbanlık görenleri şaşkına çevirdiKilosu 1.5 tonun üzerinde! Dev kurbanlık görenleri şaşkına çevirdi
İstanbul'da 'Pes' dedirten olay! Böyle görüntülendiİstanbul'da 'Pes' dedirten olay! Böyle görüntülendi
Anahtar Kelimeler:
Ankara

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı’nın o dizide oynadığını öğrenen şaşıp kalıyor

Müge Anlı’nın o dizide oynadığını öğrenen şaşıp kalıyor

Merkel'den dikkat çeken Türkiye ve AB açıklaması

Merkel'den dikkat çeken Türkiye ve AB açıklaması

Bunu yapmaktan vazgeçmiyorlar! Kucağına atladı...

Bunu yapmaktan vazgeçmiyorlar! Kucağına atladı...

Bakan Koca, son 24 saat içinde yapılan aşı sayısını açıkladı

Bakan Koca, son 24 saat içinde yapılan aşı sayısını açıkladı

Tatilciler 2 günlük tatil için Kuşadası'na akın etti

Tatilciler 2 günlük tatil için Kuşadası'na akın etti

Ülkede bir kural hariç "neredeyse her şey serbest"

Ülkede bir kural hariç "neredeyse her şey serbest"

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca haritayı paylaştı! İşte il il son durum

Bakan Koca haritayı paylaştı! İşte il il son durum

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Evinde ölü bulunmuştu! Servetinin hepsini eğitime bağışlamış

Evinde ölü bulunmuştu! Servetinin hepsini eğitime bağışlamış

Uğur Şahin'den dünyayı korkutan dördüncü dalga uyarısı

Uğur Şahin'den dünyayı korkutan dördüncü dalga uyarısı

Sokak röportajında şaşkına çeviren anlar

Sokak röportajında şaşkına çeviren anlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.