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  4. Şaşkına çeviren olay! Önce evini yaktı, sonra hortumla söndürmeye çalıştı

Şaşkına çeviren olay! Önce evini yaktı, sonra hortumla söndürmeye çalıştı

05.11.2021 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Karasu ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kadın, oturduğu evi önce yakmaya sonrasında ise eline aldığı hortumla söndürmeye çalıştı. Kadının ne yapmaya çalıştığına anlam veremeyen mahalle sakinleri ise şaşkınlık içerisinde olan biteni izledi.

Olay, Karasu ilçesi İncilli Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın 2’nci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ş.T. henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı oturduğu evi yakmaya daha sonrasında da eline aldığı hortumla söndürmeye çalıştı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler olay yerine gelerek güvenlik önlemi alırken kadın, erkek kardeşi ve oğlu tarafından ikna edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında kadını hastaneye kaldırırken, itfaiye ekipleri ise evde inceleme gerçekleştirdi.

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Polis konuya ilişkin inceleme başlatırken kadının ne yapmaya çalıştığına anlam veremeyen mahalleli ise olan biteni şaşkınlık içerisinde izledi.

İHA

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yangın Sakarya
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