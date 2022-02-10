HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şaşkına çeviren olay! Tabut 1 saat musalla taşında bekletildi

Şaşkına çeviren olay! Tabut 1 saat musalla taşında bekletildi

10.02.2022 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da yalnız yaşadığı evde hayatını kaybeden 75 yaşında Doğan Kılıçkaya'nın cenazesinde otopsi gerginliği yaşandı. Kılıçkaya'nın kızı Serpil Aksakal'ın otopsi tepkisine şaşıran cemaat de taşıdığı tabutu musalla taşına bıraktı. Aksakal'ın, babasının ölümünde şüphe olmadığına yönelik polis tarafından ikna edilmesiyle cenaze toprağa verildi.

Şaşkına çeviren olay! Tabut 1 saat musalla taşında bekletildi

Isparta Eğirdir'de hayatını kaybeden 75 yaşında Doğan Kılıçkaya'nın cenazesinde ilginç anlar yaşandı. Namazı kılındıktan sonra tabutu taşınmaya başlayan Kılıçkaya'nın kızı otopsi istediğini ifade etti. Kadının tepkisine şaşıran cemaat de tabutu musalla taşına bıraktı. Yaklaşık 1 saat musalla taşında bekleyen cenaze, kadının ikna edilmesi sonrasında toprağa verildi.

ÖLÜMÜNDE ŞÜPHELİ DURUMA RASTLANMADI

Eğirdir ilçesi Ağa Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Doğan Kılıçkaya'ya dün ulaşamayan yakınları, muhtara haber verdi. Muhtar saat 16.00 sıralarında eve gittiğinde dış kapının açık olduğunu ve Kılıçkaya'nın salonda hareketsiz yattığını gördü. İhbarla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kılıçkaya'nın öldüğünü tespit etti. Kılıçkaya'nın cansız bedeni üzerinde inceleme yapan doktor, raporunda Kılıçkaya'nın ölümünde şüpheli duruma rastlanılmadığını kaydetti. Kılıçkaya'nın cenazesi, Eğirdir Kemik Hastalıkları Hastanesi morguna götürüldü.

babasinin-tabutu-defin-icin-tasinirken-otopsi-istedi-_4028_dhaphoto1

OTOPSİ İSTEDİ, TABUTU MUSALLA TAŞINA BIRAKTILAR

Babasının ölüm haberinin ardından İzmir'den Eğirdir'e gelen Serpil Aksakal, morgdan cenazeyi teslim alarak Hızırbey Camii'ne getirdi. Kılıçkaya'nın namazı kılındıktan sonra cemaat tabutu taşımaya başladı, bu sırada kızı Serpil Aksakal, defin işlemine karşı çıktı. Aksakal, babasının tabutunu taşıyan cemaate "Cenazenin kaldırılmasını istemiyorum. Kızıyım, otopsi istiyorum. Yurt dışında yaşayan kuzenim arıyor. Cenazenin defnedilmesini istemiyor. Otopsi yapılmasını istiyoruz" diye seslendi. Aksakal'ın tepkisine şaşıran cemaat de tabutu yeniden musalla taşına bıraktı.

babasinin-tabutu-defin-icin-tasinirken-otopsi-istedi-_4028_dhaphoto4

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI ARAYA GİRDİ

Camide namaza gelen Eğirdir Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Savran, Aksakal'a doktor raporu üzerine defnedilmesinde sakınca bulunmadığını anlattı. Otopsiye gerek duyulmadığını dile getiren Savran, talep etmesi halinde polis çağırıp, isteğini anlatabileceğini söyledi. Durumun bildirilmesi ile camiye gelen polis, Aksakal ile görüştü. Polis de doktor raporu ve evdeki inceleme doğrultusunda ölümde şüphe görülmediğini belirtti. Aksakal polisle görüştüğü sırada Kılıçkaya'nın cenazesi, yaklaşık 1 saat musalla taşında bekletildi. Kılıçkaya'nın yurt dışında yaşayan yeğeni de Aksakal'ı telefonla arayıp, amcasının cenazesinin otopsi yapılmadan defnedilmemesini istedi.

babasinin-tabutu-defin-icin-tasinirken-otopsi-istedi-_4028_dhaphoto5 (1)

POLİSLE GÖRÜŞTÜKTEN SONRA İKNA OLDU

Polis ile görüşen Aksakal, cenazenin defnedilmesine ikna oldu. Daha sonra musalla taşından alınan tabut, belediye işçileri tarafından mezarlığa taşıdı. Kervansaray Mezarlığı'na götürülen Kılıçkaya'nın cenazesi, toprağa verildi. Bu sırada Aksakal kendisini tekrar arayan yakınına, "Kızıyım onun, sen nesisin. Şimdiye kadar neden arayıp, sormadın babamı. Kapat, telefonu. Mahkemeye, avukata vereceksen ver. Mezarı açtır, kazdır, ben istemiyorum. Kalp, tansiyon, şeker hastasıyım. Cenazeye geldim" diyerek tepki gösterdi.

Kaynak: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Davada yeni gelişme... Beraat kararı verildiDavada yeni gelişme... Beraat kararı verildi
Şehri kar vurdu! Komşu illerle bağlantı kesildiŞehri kar vurdu! Komşu illerle bağlantı kesildi
Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Seccad Yeşil yakalandı! Olayla ilgili yeni gelişme Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Seccad Yeşil yakalandı! Olayla ilgili yeni gelişme
Anahtar Kelimeler:
Isparta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Elektrik faturaları için flaş gelişme! Ankara'ya çağrıldılar... İşte kritik zirvenin detayları

Son dakika: Elektrik faturaları için flaş gelişme! Ankara'ya çağrıldılar... İşte kritik zirvenin detayları

Elektrik, doğal gaz, akaryakıt derken bir zam haberi de onlardan geldi! Üzüleceksiniz

Elektrik, doğal gaz, akaryakıt derken bir zam haberi de onlardan geldi! Üzüleceksiniz

Sosyal medyada eşinin fotoğraflarını görünce hayatının şokunu yaşadı! Gerçeği öğrenince çocuklarının peşine düştü

Sosyal medyada eşinin fotoğraflarını görünce hayatının şokunu yaşadı! Gerçeği öğrenince çocuklarının peşine düştü

Şaşkına çeviren olay! Göbek sandılar kilolarca altın çıktı

Şaşkına çeviren olay! Göbek sandılar kilolarca altın çıktı

'Abla bakar mısın' dedi, avukat kadına dehşeti yaşattı

'Abla bakar mısın' dedi, avukat kadına dehşeti yaşattı

Halil Falyalı cinayetinde "Söylemez Kardeşler"e gözaltı

Halil Falyalı cinayetinde "Söylemez Kardeşler"e gözaltı

İlginizi Çekebilir

Çocuklarda 3.doz hatırlatma aşısı hakkında merak edilenler…

Çocuklarda 3.doz hatırlatma aşısı hakkında merak edilenler…

Seveni de çok sevmeyeni de! Yeşil altının bilinmeyenleri

Seveni de çok sevmeyeni de! Yeşil altının bilinmeyenleri

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

Depresyona birebir gelen doğal kür tarifi

Depresyona birebir gelen doğal kür tarifi

Son hali olay oldu! Esra Erol programını unutmadı

Son hali olay oldu! Esra Erol programını unutmadı

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.