Şaşkına uğratan olay! Müşterinin çantasından para çalan hırsız güvenlik görevlisi çıktı

4 Mart Cuma günü Bağcılar ilçesi Mahmutbey Mahallesinde faaliyet gösteren bir giyim mağazasında meydana gelen hırsızlık olayı, "yok artık" dedirtti.

ÇANTASINI ALIŞVERİŞ SEPETİNDE BIRAKIP UZAKLAŞTI

İddiaya göre söz konusu tarihte saat 16.30 sıralarında Kırgızistan uyruklu A.A. isimli bir müşteri, ailesiyle birlikte alışveriş yaptığı esnada el çantasını alışveriş sepetine bıraktı. Alışveriş sepetinde bulunan çantasının yanından uzaklaşan A.A., farklı bir bölümde alışverişine devam etti. Alışverişini bitirdikten sonra sepete bıraktığı çantasını yanına alan A.A., ürünlerin parasını ödemek için kasa bölümüne geçti.

PARAYI BİRLİKTE ARAMIŞLAR

Kasada elini çantasına atan yabancı uyruklu müşteri, parasının çantada olmadığını fark etti. A.A., parayı düşürme ihtimali üzerine mağaza personeli ile birlikte reyon aralarında arama yaptı. Kırgız müşteri, paranın izine rastlayamayınca bu kez durumu polise bildirdi.

POLİS, GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN FAİLİ TESPİT ETTİ

İhbar üzerine mağazaya gelen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, müşterinin ve mağaza çalışanların ifadelerine başvurdu. Ardından güvenlik kamera görüntülerini tek tek inceleyen polis, inceleme sonucunda yabancı uyruklu A.A.’ya ait çantanın içindeki 690 dolar paranın, mağazada güvenlik görevlisi olarak çalışan A.K. adlı kişinin çaldığını tespit etti. Hırsızlık zanlısı güvenlik görevlisi, çalıştığı iş yerinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Çantadan çaldığı iddia edilen paraya ilişkin ise herhangi bir ayrıntı verilmedi.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖZALTINA ALINDI

Şikayet üzerine karakola götürülen A.K., emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından “Açıktan Hırsızlık” suçundan dün adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA DA YANSIDI

Öte yandan mağazada yaşanan hırsızlık olayı anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik görevlisi A.K., mağazaya alışveriş yapmaya gelen A.A. adlı yabancı uyruklu müşterinin sepetteki çantasında, kıyafetleri perdeleyerek çaldığı görülüyor. A.K. adlı zanlı, ardından askıdan aldığı bir kıyafet ile olay yerinden uzaklaşıyor. (İHA)

