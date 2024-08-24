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  4. 'Satılık emektar' Telefonda söylenenlere kandı, dünyası başına yıkıldı! 40 yıllık traktörünü satışa çıkardı

'Satılık emektar' Telefonda söylenenlere kandı, dünyası başına yıkıldı! 40 yıllık traktörünü satışa çıkardı

24.08.2024 10:36
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Amasya’nın Merzifon ilçesinde telefon dolandırıcılarının tuzağına düşerek 750 bin TL kaptıran çiftçi, kredi çektiği bankaya olan borcunu ödemek için ‘Emektar’ adlı 40 yıllık traktörünü satışa çıkarmak zorunda kaldı. Dolandırıcıların sözlerine kanıp zor günler için biriktirdikleri altınları bozduran ve bankadan 213 bin TL kredi çeken çiftçi “Ben o dolandırıcılar gibi şerefsiz birisi değilim. Ben şerefli bir Türk çiftçisiyim. Kredi borcumu ödemek için emektar traktörümü satılığa çıkarıyorum” dedi.

Kendisini ’polis’ olarak tanıtan dolandırıcılardan gelen mesajlara aldanıp eşinin ve kendisi adına düzenlenen sahte kimlik düzenlediğini görmesi üzerine bu durumdan kurtulmaları için gizli operasyon düzenlendiği yalanına kanan 65 yaşındaki Vehbi Öcal, zor günler için biriktirdikleri altınları kuyumcuda bozdurdu.

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Ardından bankaya gidip 213 bin TL kredi çekti.

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Bütün paraları bildirilen hesaba havale eden evli ve 3 çocuk babası Öcal, gün boyu telefonda görüşüp akşam paralarının iade edileceğini anlatan kişiler sonrasında telefonlarına yanıt vermeyince kuşkulanıp polis karakoluna başvurdu.

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Dolandırıldığını anlayan Öcal ile eşinin dünyaları başlarına yıkıldı. Kara kara düşünen çift, polisten gelecek haberi beklemeye başladı.

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“BEN ŞEREFLİ BİR TÜRK ÇİFTÇİSİYİM”

Yıllardır tarlalardan çalışıp bin bir emekle biriktirdikleri altınları dolandırıcılara kaptırdığı gibi bankaya da borçlanan talihsiz çiftçi, “Ben o dolandırıcılar gibi şerefsiz birisi değilim. Ben şerefli bir Türk çiftçisiyim. Kredi borcumu ödemek için emektar traktörümü satılığa çıkarıyorum” dedi.

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Gözyaşları içinde yetkililere seslenen Vehbi Öcal, dolandırıcıların yakalanarak adalet önünde hesap vermesini istedi.

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Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)

AW273481_01Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çiftçi Amasya traktör dolandırıcı
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