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Satın aldığı tavuğun içinden çıkanı görünce hayatının şokunu yaşadı! Mide bulandıran görüntüyü sosyal medyada paylaştı

13.06.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’da bir vatandaşın satın aldığı tavuğun içinden çıkan şoke etti. Van’da yaşayan bir vatandaş, aldığı tavuğun içinden kurt çıkmasıyla adeta şaşkına döndü. Söz konusu tavuğun satın alındığı firmadan ise şikayet üzerine yapılan açıklamada, “Yapılan incelemeler sonucunda şikayete konu ürün dondurulmuş olup, herhangi bir kokuşma ve kurtlanma mümkün değildir” denildi. Tavuğu satın alan vatandaş, fotoğrafları sosyal medya hesabından da paylaştı. İşte detaylar...

Satın aldığı tavuğun içinden çıkanı görünce hayatının şokunu yaşadı! Mide bulandıran görüntüyü sosyal medyada paylaştı

Van'da tavuk satın alan bir vatandaşın karşılaştığı tablo şoke etti. İçinden çıkanları sosyal medyadan paylaşan vatandaşın paylaştığı görüntü mide bulandırdı. Yaşanan olayda, Van’da oturan Yakup D. aldığı tavuğu eve gelince paketinden çıkardı. Tavuğun kötü koktuğunu fark eden Yakup D. dikkatle incelediğinde ise şaşkına döndü. Tavuğun içinde çürüme ve kurtlanma olduğunu fark eden Yakup D. durumu hemen sosyal medyaya taşıdı.

"SİMSİYAH KURT GÖRDÜM"

Bozuk ve kurtlu tavuğun fotoğrafını çeken Yakup D. sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Tavuk aldım. İki butta koku çürüme, birinde simsiyah kurt gördüm. Resimlerini çektim” dedi.

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TAVUĞUN SATIN ALINDIĞI FİRMADAN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla alakalı merkezi Bolu’da bulunan firmadan açıklama geldi. Şikayete istinaden gerekli inceleme ve araştırmaların yapıldığını belirten firma, “Damızlık tavuk üretim prosesi ve şikayet ekinde göndermiş olduğunuz görseller incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda şikayete konu ürün dondurulmuş olup, herhangi bir kokuşma ve kurtlanma mümkün değildir. Yaşamış olduğunuz durumdan ötürü özür diler, müşteri memnuniyeti yönetim sistemimiz gereği mağduriyetinizin giderilmesi için ilgili bayimizin tarafınızla irtibata geçeceğini bilmenizi isteriz” denildi. (İHA)

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