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Satıp parasını alamadığı otomobilini iterek kaçırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 10:30 | Son Güncelleme

Aksaray’da 1,5 yıl önce taksitle otomobilini satan ancak resmi olarak devrini yapmayan vatandaş, sattığı arabanın parasını alamayınca sanayide gördüğü otomobilini iterek kaçırdı.

Olay, Sanayi Mahallesi Sanayi Sitesi 2014 Sokak'ta bulunan bir oto tamircide yaşandı. Edinilen bilgiye göre Ş.Ç. (63), 1,5 yıl önce Erdem İ.'den (35) 13 bin 500 TL’ye taksitli olarak otomobili satın aldı. Ş.Ç., otomobilin bozulması üzerine otomobili sanayide oto tamir ustası B.A.'ya ait (43) oto tamirci dükkanına getirdi. Burada usta B.A. ile anlaşan Ş.Ç. otomobili tamir için bırakarak gitti. Daha sonra iddiaya göre, Ş.Ç.’ye otomobili satan ancak satışını vermeyen ve anlaştığı paranın büyük bölümünü alamayan Erdem İ. arkadaşı ile sanayide giderken tamircideki parasını alamadığı 68 HE 946 plakalı otomobilini gördü. Erdem İ., tamircinin yan sokağında park halindeki otomobilin direksiyonuna geçerek, arkadaşı ile otomobili iterek kaçırdı. Bir süre gittikten sonra kontağı üzerinde olan otomobilini çalıştıran Erdem İ. otomobilini götürürken, Ş.Ç. tamirciye otomobili almaya geldi.

OLAYIN GERÇEK YÜZÜ ORTAYA ÇIKTI

Otomobilin yerinde olmadığını gören usta B.A. ve Ş.Ç. durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlatırken yapılan inceleme ve araştırmanın ardından olayın gerçek yüzü ortaya çıktı. Emniyette ifadesi alınan Ş.Ç. hakkında güveni kötüye kullanma sucudan işlem yapılırken otomobil Cumhuriyet Savcılığı tarafından ruhsat sahibi olan Erdem İ.’ye teslim edildi.

'KÖŞEDE ARABAYI ÇALIŞTIRIP ALIP GİDİYORLAR'

Olayı gören görgü tanığı yan dükkan komşusu olan Ferit Gemici, tamirdeki otomobilin sahibi tarafından götürüldüğünü belirterek, “Arabayı yaptık. Buraya koymuştuk. İkindi üzeri aracın sahibi geliyor ve arabayı buradan itekleyerek köşeye kadar gidiyorlar. Köşede de arabayı çalıştırıp alıp gidiyorlar. Biz de güvenlik kameraları görüntüsünden arabayı adamların kendilerinin götürdüğünü gördük. 900-1000 TL bir tamir masrafı vardı” dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Aksaray otomobil

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