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Satır ve yanıcı maddeyle geldi, eski sevgilisi kapıyı açmayınca evini kundakladı

14.11.2020 11:55 | Son Güncelleme:
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Satır ve yanıcı maddeyle geldi, eski sevgilisi kapıyı açmayınca evini kundakladı

Eski sevgilisinin evinin önüne satır ve bir şişe yanıcı madde ile gelen şahıs, mahalleliye korku dolu anlar yaşattı. Kapıyı çalmasına rağmen karşılık alamayan adam, getirdiği benzin ve gazete parçalarını tutuşturarak 3 katlı evi kundakladı. İtfaiye ekipleri yangın büyümeden söndürürken gözaltına alınan şüphelinin "O evi yakmadım ama yakacağım" demesi ise pes dedirtti.

Olay, dün gece saatlerinde Fatih Gül Cami Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı bir şahıs, ayrıldığı eski sevgilisinin evinin önüne gelerek bağırmaya başladı. Kapıyı çalan eski sevgili, karşılık bulamayınca yanında getirdiği yanıcı madde ve gazete parçalarıyla evi tutuşturmaya çalıştı. Bu sırada yanında getirdiği satır ile çevreye de zarar veren şüpheli daha sonra olay yerinden kaçtı. Çevredeki komşular durumu görüp, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdiler. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri anında müdahale ederek, yangının büyümesini engelledi. Binanın giriş kapısını kırarak içeriye giren itfaiye ekipleri içeride kimsenin olmadığını tespit etti. Kadının, yaşadığı korkuyla binanın giriş kapısını kilitleyip, arka çıkış kapısından kaçtığı öğrenildi. Olay yerinden uzaklaşan kundakçı eski sevgili D.G. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

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"O EVİ YAKACAĞIM"

Gözaltına alınan şüpheli, polis aracına binerken ise tehditlerini sürdürdü. Polis ekiplerine de hakaret eden D.G, “En son hesabı ben soracağım. O evi yakacağım” diye tehditler savurdu. Üst araması sırasında şahsın üzerinden, satır, bir şişe yanıcı madde ve bir miktar gazete kağıdı çıktı. Yapılan işlemlerin ardından D.G Balat Karakoluna götürüldü. Yaşananlar sonrası büyük panik yaşayan mahalleli ise, “Sürekli bu durum yaşanıyor. Madde bağımlısı genç gelip olay çıkartıyor. Bugünde evi yakmak istedi” dedi.

(İHA)

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