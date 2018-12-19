Satürn'ün halkaları hızla yok oluyor

Bilim adamları, Güneş Sistemi'nin en büyük 2. gezegeni Satürn'ün yörüngesindeki halkaların öngörülenden çok daha hızlı şekilde yok olduğunu bildirdi.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA'dan yapılan açıklamada, Cassini keşif aracının, Satürn'ün halkalarını oluşturan toz ve kayaçların, gezegenin manyetik alanının etkisiyle hızla yüzeye doğru çekildiğini ve bu yüzden halkaların hesaplanandan çok daha hızlı şekilde yok olduğunu tespit ettiği belirtildi.

NASA’nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi' nden James O’Donoghue, Voyager 1 ve 2 keşif araçlarının, daha önce yaptığı ölçümlerde, halkalardan her yarım saatte bir olimpik havuz büyüklüğünde buzun çözündüğünü belirlediğini hatırlatarak, "Yalnızca bu veri, halka sisteminin 300 milyon yılda tamamen yok olacağını gösteriyor. Buna Cassini'nin Satürn'ün halkalarından gezegenin ekvatoruna düşen materyal miktarına ilişkin ölçümlerini eklediğimizde halkların ömrünün 100 milyon yıldan az olacağını anlıyoruz. Satürn'ün toplam ömrünün 4 milyar yıl olduğu düşünüldüğünde bu oldukça kısa bir süre." dedi.