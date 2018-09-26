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Satürn'ün uydusu Titan'da kum fırtınaları görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 18:10 | Son Güncelleme

Satürn'ün uydusu Titan'da kum fırtınaları görüntülendi

Satürn'ün uydusu Titan’daki kum fırtınaları ilk kez gözlemlendi.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansından (NASA) yapılan açıklamada, Satürn'ün keşif uydusu Cassini'den gelen görüntülerde Titan'da kum fırtınalarının olduğu tespit edildi.

Titan, Dünya ve Mars’tan sonra kum fırtınaları gözlemlenen üçüncü Güneş Sistemi cismi oldu.

Gök bilimciler, böyle kuvvetli kum fırtınalarının, Titan'ın aktif bir uydu olduğunu ve sürekli değiştiğini gösterdiğini belirtti.

Keşfin ayrıntıları "Nature Geoscience" dergisinde yayımlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kum Fırtınası Satürn Titan

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