HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Savaş Aydoğan cinayetiyle ilgili sır perdesi aralandı! Öldürdüğü ortağının sevgilisiyle birlikte olmuş, cinayeti bu söz üzerine işlemiş

Savaş Aydoğan cinayetiyle ilgili sır perdesi aralandı! Öldürdüğü ortağının sevgilisiyle birlikte olmuş, cinayeti bu söz üzerine işlemiş

06.06.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da kayıp olan kuaför Savaş Aydoğan'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Cem Tuna'nın katil zanlısı olduğu olayda cinayetin Aydoğan'ın Tuna'ya sevgilisiyle ilgili 'Baban benim namusuma göz dikti' demesi üzerine başlayan tartışma üzerine işlendiği ortaya çıktı. Merve E. ise sevgilisi Aydoğan'ın ortağıyla birkaç kez birlikte olduğunu, Tuna'nın babasının kendisine sarkıntılık ettiğini ifade etti.

Savaş Aydoğan cinayetiyle ilgili sır perdesi aralandı! Öldürdüğü ortağının sevgilisiyle birlikte olmuş, cinayeti bu söz üzerine işlemiş

Sakarya'da kayıp kuaför Savaş Aydoğan ile ilgili sır perdesi aralandı. 42 gündür haber alınamayan Aydoğan'ın ortağı Cem Tuna tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden Tuna, Aydoğan'ın cansız bedenini fındıklığa gömdüğünü söyledi. Cinayetin Aydoğan'ın Tuna'ya 'Baban namusuma göz dikti' demesi sonrası işlendiği ortaya çıktı. Merve E. ise sevgilisi Aydoğan'ın ortağıyla birkaç kez birlikte olduğunu, Tuna'nın babasının kendisine sarkıntılık ettiğini ifade etti.

kayip-kuaforu-oldurdugu-ortaya-cikan-ortagi-ve-amcasi-adliyede_6281_dhaphoto1

Öndeki Cem Tuna, arkadaki amcası

25 NİSAN'DA KAYBOLDU

Kocaali ilçesinde yaşayan kuaför Savaş Aydoğan, 25 Nisan'da kayboldu. Ev sahibi Cemal Tuna, Aydoğan'a ulaşamayınca, onun kız arkadaşı Merve E. (25) ve oğlu Cem Tuna'ya durumu sordu. Merve E., Aydoğan'ın Sivas'a babasından kalma eski evi onarmaya gittiğini, aracını da Sakarya'da bıraktığını söyledi. Bunun üzerine emekli polis Cemal Tuna, Merve E. ve oğlundan Aydoğan'ın ailesinin telefon numarasını istedi, ancak ikisi de vermek istemedi. Yaşanan tartışmanın ardından Cemal Tuna'nın oğlu Cem, Savaş Aydoğan'ın ailesine durumu bildirdi. Aydoğan'ın annesi, Merve E. ve Cem Tuna polis merkezine giderek ifade verdi.

kayip-kuaforu-oldurdugu-ortaya-cikan-ortagi-ve-amcasi-adliyede_6281_dhaphoto3 (1)

Savaş Aydoğan

Aydoğan ile kafeye ortak olan Cem Tuna da ifade verdikten sonra 7 Mayıs'ta kayboldu. Cemal Tuna, oğlu için kayıp başvurusunda bulundu. Cemal Tuna, oğlunun kendisine, Aydoğan'ın uyuşturucu kullandığını söylediğini, köydeki evine geldiğini, içtiğini ve kötü olduğunu, daha sonra Karasu ilçesi terminaline götürdüğünü ve tedavi olup gelmesini istediğini söylediğini ifade etti.

kayip-kuaforu-oldurdugu-ortaya-cikan-ortagi-ve-amcasi-adliyede_6281_dhaphoto4

SERBEST BIRAKILDILAR

Soruşturma kapsamında polis ve jandarma ekipleri, cinayet şüphesi üzerine Aydoğan'ın cesedini bulmak için 20 Mayıs'ta belirlenen yerlerde kazı yaptı, ancak sonuç alınamadı. Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Merve E. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Olayın ardından ortadan kaybolan Cem Tuna, dün Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde polis merkezine giderek teslim oldu. Gözaltına alınan Cem Tuna, Sakarya'ya getirildi. Cem Tuna, Aydoğan'ın öldürerek cesedini fındıklığa gömdüğünü söyledi. Tuna’nın tarif ettiği yerde yapılan kazıda Aydoğan'ın cesedi bulundu. Aydoğan'ın cenazesi otopsi için morga götürüldü.

"BABAN BENİM NAMUSUMA GÖZ DİKTİ"

Cem Tuna’ya olay yerinde keşif yaptırıldı. Burada yaşananları anlatan Cem Tuna, Aydoğan ile 25 Nisan'da prefabrik eve geldiklerini, Aydoğan'ın araçta uyuşturucu kullandığını söyledi. Cem Tuna, Aydoğan'ın kendisine sevgilisi Merve E. ile ilgili olarak, 'Baban benim namusuma göz dikti' dediğini, bu konuşma sonrası tartışma çıktığını, Aydoğan'ın kendisine tokat atıp araçtan inerek eve geçtiğini belirtti. Kendisinin de peşinden gittiğini belirten Tuna, Aydoğan'ın evdeki tüfeğe sarıldığını, içine iki mermi koyarak tüfeği kendisine yönelttiğini, bunun üzerine arbede çıktığını, kendisinin tüfeğin yönünü değiştirip belindeki tabanca ile Aydoğan'ın başına bir el ateş ettiğini, kollarında yere yığıldığını anlattı.

İstanbul'da vahşet! Aysel Bozkurt cinayetiyle ilgili çarpıcı detaylar: İlk önce...İstanbul'da vahşet! Aysel Bozkurt cinayetiyle ilgili çarpıcı detaylar: İlk önce...

Cem Tuna, olayın ardından dışarı çıkıp bahçede biraz dolaştığını sonra da kahvehaneye gittiğini, 5-6 saat sonra prefabrik eve geri geldiğini, ardından cesedi evin 100 metre aşağısındaki fındıklığa patika yoldan sürükleyerek geçirdiğini, sürüklerken halat kullandığını ve arkadaşını gömdüğünü söyledi.

AYDOĞAN'IN SEVGİLİSİ, CEM TUNA İLE BİRLİKTE OLMUŞ

Merve E. ise ilk gözaltına alındığında, alkollü oldukları sırada sevgilisinin ortağı Cem Tuna ile birkaç kez birlikte olduğunu söyledi. Yeniden ifadesine başvurulan Merve E., Cem Tuna'nın babasının kendisine sarkıntılık ettiğini, Aydoğan'ın da bu durumdan haberdar olduğunu iddia etti.

CEM VE AMCASI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olay yerindeki bulgulardan yola çıkan polis, Cem’in cinayeti yalnız başına işleyemeyeceği kanaatine vardı. Bunun üzerine olay günü, Cem Tuna’nın yanında olduğu öne sürülen amcası Ömer Tuna da gözaltına alındı. Emniyette çelişkili ifadeler verdiği iddia edilen Ömer Tuna'nın olayla bağlantısı olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

Emniyette işlemleri tamamlanan Cem Tuna ve amcası Ömer Tuna, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki ili sağanak yağış ve dolu vurdu! Dereler taştı, evler su altında kaldı...İki ili sağanak yağış ve dolu vurdu! Dereler taştı, evler su altında kaldı...
Son sözleri bunlar oldu! 'Baban beni vurdu, eve ambulans gönder'Son sözleri bunlar oldu! 'Baban beni vurdu, eve ambulans gönder'
3600 ek göstergeyle ilgili yeni gelişme! Erdoğan yarını işaret etti3600 ek göstergeyle ilgili yeni gelişme! Erdoğan yarını işaret etti
Anahtar Kelimeler:
cinayet Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin fiyatlarında rüzgarı terse çevirecek hamle!

Benzin fiyatlarında rüzgarı terse çevirecek hamle!

Asgari ücret zammı için yeni senaryo!

Asgari ücret zammı için yeni senaryo!

LGS’de sorulan ‘at sorusu’ sosyal medyada tartışma yarattı

LGS’de sorulan ‘at sorusu’ sosyal medyada tartışma yarattı

Otobüste iğrenç taciz! Fotoğrafını çekerken yakalandı

Otobüste iğrenç taciz! Fotoğrafını çekerken yakalandı

Arkadaşının uyarısına aldırmadı, canından oldu! Son anları böyle görüntülendi

Arkadaşının uyarısına aldırmadı, canından oldu! Son anları böyle görüntülendi

İmam hatip okulundaki 'dansöz' iddiasına açıklama

İmam hatip okulundaki 'dansöz' iddiasına açıklama

İlginizi Çekebilir

Ünlü sunucu şaştı kaldı! Yarışmada gördü, sahte hesaptan...

Ünlü sunucu şaştı kaldı! Yarışmada gördü, sahte hesaptan...

'Midemi bulandırdı' demişti! Evlendiler

'Midemi bulandırdı' demişti! Evlendiler

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Skandal harekete tepki! "Son bir ay herkes..."

Skandal harekete tepki! "Son bir ay herkes..."

Bir şok daha! Kazançlarına el konulabilir

Bir şok daha! Kazançlarına el konulabilir

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.