Savaş Aydoğan cinayetiyle ilgili sır perdesi aralandı! Öldürdüğü ortağının sevgilisiyle birlikte olmuş, cinayeti bu söz üzerine işlemiş

Sakarya'da kayıp kuaför Savaş Aydoğan ile ilgili sır perdesi aralandı. 42 gündür haber alınamayan Aydoğan'ın ortağı Cem Tuna tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden Tuna, Aydoğan'ın cansız bedenini fındıklığa gömdüğünü söyledi. Cinayetin Aydoğan'ın Tuna'ya 'Baban namusuma göz dikti' demesi sonrası işlendiği ortaya çıktı. Merve E. ise sevgilisi Aydoğan'ın ortağıyla birkaç kez birlikte olduğunu, Tuna'nın babasının kendisine sarkıntılık ettiğini ifade etti.

Öndeki Cem Tuna, arkadaki amcası

25 NİSAN'DA KAYBOLDU

Kocaali ilçesinde yaşayan kuaför Savaş Aydoğan, 25 Nisan'da kayboldu. Ev sahibi Cemal Tuna, Aydoğan'a ulaşamayınca, onun kız arkadaşı Merve E. (25) ve oğlu Cem Tuna'ya durumu sordu. Merve E., Aydoğan'ın Sivas'a babasından kalma eski evi onarmaya gittiğini, aracını da Sakarya'da bıraktığını söyledi. Bunun üzerine emekli polis Cemal Tuna, Merve E. ve oğlundan Aydoğan'ın ailesinin telefon numarasını istedi, ancak ikisi de vermek istemedi. Yaşanan tartışmanın ardından Cemal Tuna'nın oğlu Cem, Savaş Aydoğan'ın ailesine durumu bildirdi. Aydoğan'ın annesi, Merve E. ve Cem Tuna polis merkezine giderek ifade verdi.

Savaş Aydoğan

Aydoğan ile kafeye ortak olan Cem Tuna da ifade verdikten sonra 7 Mayıs'ta kayboldu. Cemal Tuna, oğlu için kayıp başvurusunda bulundu. Cemal Tuna, oğlunun kendisine, Aydoğan'ın uyuşturucu kullandığını söylediğini, köydeki evine geldiğini, içtiğini ve kötü olduğunu, daha sonra Karasu ilçesi terminaline götürdüğünü ve tedavi olup gelmesini istediğini söylediğini ifade etti.

SERBEST BIRAKILDILAR

Soruşturma kapsamında polis ve jandarma ekipleri, cinayet şüphesi üzerine Aydoğan'ın cesedini bulmak için 20 Mayıs'ta belirlenen yerlerde kazı yaptı, ancak sonuç alınamadı. Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Merve E. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Olayın ardından ortadan kaybolan Cem Tuna, dün Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde polis merkezine giderek teslim oldu. Gözaltına alınan Cem Tuna, Sakarya'ya getirildi. Cem Tuna, Aydoğan'ın öldürerek cesedini fındıklığa gömdüğünü söyledi. Tuna’nın tarif ettiği yerde yapılan kazıda Aydoğan'ın cesedi bulundu. Aydoğan'ın cenazesi otopsi için morga götürüldü.

"BABAN BENİM NAMUSUMA GÖZ DİKTİ"

Cem Tuna’ya olay yerinde keşif yaptırıldı. Burada yaşananları anlatan Cem Tuna, Aydoğan ile 25 Nisan'da prefabrik eve geldiklerini, Aydoğan'ın araçta uyuşturucu kullandığını söyledi. Cem Tuna, Aydoğan'ın kendisine sevgilisi Merve E. ile ilgili olarak, 'Baban benim namusuma göz dikti' dediğini, bu konuşma sonrası tartışma çıktığını, Aydoğan'ın kendisine tokat atıp araçtan inerek eve geçtiğini belirtti. Kendisinin de peşinden gittiğini belirten Tuna, Aydoğan'ın evdeki tüfeğe sarıldığını, içine iki mermi koyarak tüfeği kendisine yönelttiğini, bunun üzerine arbede çıktığını, kendisinin tüfeğin yönünü değiştirip belindeki tabanca ile Aydoğan'ın başına bir el ateş ettiğini, kollarında yere yığıldığını anlattı.

Cem Tuna, olayın ardından dışarı çıkıp bahçede biraz dolaştığını sonra da kahvehaneye gittiğini, 5-6 saat sonra prefabrik eve geri geldiğini, ardından cesedi evin 100 metre aşağısındaki fındıklığa patika yoldan sürükleyerek geçirdiğini, sürüklerken halat kullandığını ve arkadaşını gömdüğünü söyledi.

AYDOĞAN'IN SEVGİLİSİ, CEM TUNA İLE BİRLİKTE OLMUŞ

Merve E. ise ilk gözaltına alındığında, alkollü oldukları sırada sevgilisinin ortağı Cem Tuna ile birkaç kez birlikte olduğunu söyledi. Yeniden ifadesine başvurulan Merve E., Cem Tuna'nın babasının kendisine sarkıntılık ettiğini, Aydoğan'ın da bu durumdan haberdar olduğunu iddia etti.

CEM VE AMCASI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olay yerindeki bulgulardan yola çıkan polis, Cem’in cinayeti yalnız başına işleyemeyeceği kanaatine vardı. Bunun üzerine olay günü, Cem Tuna’nın yanında olduğu öne sürülen amcası Ömer Tuna da gözaltına alındı. Emniyette çelişkili ifadeler verdiği iddia edilen Ömer Tuna'nın olayla bağlantısı olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

Emniyette işlemleri tamamlanan Cem Tuna ve amcası Ömer Tuna, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA



