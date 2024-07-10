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  4. Savaş çanları çalıyor! İsrail uçakları Beyrut'ta alçak uçuş gerçekleştirdi

Savaş çanları çalıyor! İsrail uçakları Beyrut'ta alçak uçuş gerçekleştirdi

10.07.2024 17:11
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Orta Doğu'da tansiyon İsrail'in Lübnan'a saldırı hazırlığı yapması sonrasında yükselmişti. İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah konuşma yaptığı sırada Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta alçak uçuş yaptı. Uçaklar ses hızını aşarak sonik patlamaya neden oldu.

Savaş çanları çalıyor! İsrail uçakları Beyrut'ta alçak uçuş gerçekleştirdi

İsrail ordusuna ait savaş uçakları Beyrut semalarında alçak uçuş gerçekleştirdi. Savaş uçaklarının ses duvarını aşması sonik patlamalara yol açtı.

KONUŞMA YAPTIĞI SIRADA GERÇEKLEŞTİ

Patlamanın, Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah video konferans yaptığı sırada gerçekleşmesi dikkati çekti.

İSRAİL ASKERİ NOKTALARI HEDEF ALDI

Öte yandan Hizbullah Hareketi, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepelerindeki askeri üssün katyuşa füzeleriyle hedef alındığını duyurdu.

Hizbullah'tan İsrail'e yönelik saldırılara dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in Golan Tepelerindeki Ez-Zaura Askeri Üssü'nün onlarca katyuşa füzesi ile vurulduğu belirtildi.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Express
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Anahtar Kelimeler:
İsrail Lübnan
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