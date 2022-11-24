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Savaş çanları çalıyor! Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye tehdit: Bir idam ipi görevi görecektir

24.11.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna arasında savaşı devam ederken bir bölgede daha yaşanan gelişmeler tansiyonu yükseltti. Füze denemeleriyle bölgede savaş çanlarının çalmasına yol açan Kuzey Kore'den yeni bir açıklama geldi. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, baskı ve yaptırımların ülkenin kin ve nefretini körükleyeceğini, ABD ve Güney Kore için bir idam ipi görevi göreceğini söyledi.

Savaş çanları çalıyor! Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye tehdit: Bir idam ipi görevi görecektir

Dünya, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaştaki gelişmelere odaklanmışken Kore Yarımadası'nda tansiyonu yükseltecek bir açıklama geldi. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong baskı ve yaptırımların ülkenin kin ve nefretini körükleyeceğini, ABD ve Güney Kore için bir idam ipi görevi göreceğini söyledi.

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MUHTEMEL EK YAPTIRIMLARA MEYDAN OKUDU

Kuzey Kore'nin 18 Kasım'da kıtalararası balistik füze denemesinin ardından Pyongyang'a yönelik yaptırımlar yeniden dünya kamuoyunun gündemine geldi. Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi ve Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yo Jong, muhtemel ek yaptırımlara karşın ABD ve Güney Kore'ye meydan okudu. Yaptığı yazılı açıklamada ABD ve Güney Kore'nin kendi bağımsız yaptırımlarını gündemlerine aldığını hatırlatan Kim Yo Jong, yaptırımlar konusunda Washington'u takip etmekle suçladığı Seul yönetimini "ABD'nin sadık köpeği ve yancısı" olarak nitelendirdi.

"ONLAR İÇİN BİR İDAM İPİ GÖREVİ GÖRECEKTİR"

Eski Güney Kore lideri Moon Jae-in’e ilişkin açıklamalarda bulunan Kim, “En azından Moon Jae-in iktidardayken Seul bizim hedefimiz değildi" dedi. ABD ve Güney Kore işbirliğine değinen Kim, "ABD ve Güney Koreli yandaşlarının Kuzey Kore'ye yönelik çaresiz yaptırımları ve baskıları ülkemizin kin ve nefretini körükleyecek ve onlar için bir idam ipi görevi görecektir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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