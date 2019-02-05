Savaş mağduru hayvanlar Ürdün'de koruma altında

CERAŞ (AA) - LEYS EL-CUNEYDİ - İnsanları etkilediği kadar doğayı da derinden etkileyen Orta Doğu'daki savaşlar nedeniyle çeşitli ülkelerde hayvanat bahçelerinden taşınan yırtıcı hayvanlar Ürdün'ün Ceraş kentinde koruma altına alınıyor. Savaş, çatışma ve şiddet olayları yalnızca insanları mağdur etmekle kalmıyor hayvanları da mağdur ediyor. Gazze, Suriye ve Irak'taki bahçelerinde yaşamını sürdüren hayvanlar, savaş nedeniyle zarar görmemeleri için Ürdün'ün Ceraş kentindeki doğal koruma alanına naklediliyor. Savaştan korunmaları için Prenses Aliye bint el-Hüseyin Vakfı tarafından Gazze'den, Halep'ten, Musul'dan taşınan 17 Afrika Aslanı ile birlikte 2 kaplan ve 4 ayı burada yeni bir hayat sürüyor. Ürdün merkezli 2010'da kurulan Prenses Aliye bint el-Hüseyin Vakfı, bir Avusturyalı kuruluşun işbirliğinde yırtıcı kara canlılarının rehabilitasyonu ve barınması için çalışmalar yapıyor. Ceraş'ta hayvanlar için koruma alanı kuran vakıf, burada yeni bir yaşam sürmelerini sağlıyor. - Orta Doğu'da tek merkez

Ceraş'taki koruma alanı müdürü Mustafa Harisat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çevre ve tarım standartlarına uygun şekilde özel olarak hazırlanan bin 100 dönümlük devlete ait alanın Orta Doğu'da tek olduğunu belirtti. Harisat, Musul'dan bir aslanla birlikte bir ayı, Gazze'den 4 aslan, Halep'ten ise 5 aslan ve 2 ayı getirildiğini ancak daha sonra Musul'dan ve Halep'ten gelen birer aslanın Güney Afrika'ya nakledildiğini ifade etti. Halep'te 200 hayvanın barındığı hayvanat bahçesinden savaş nedeniyle geriye yalnızca buraya getirilenlerin kaldığını aktaran Harisat, canlıların savaştan korunmasını ve yaşamını sürdürebilmelerini sağlamak için taşındığını kaydetti. Hayvanların nakil işleminin kolay olmadığını ancak uluslararası destek alan Avustralyalı bir kurumun işbirliğinde zorlukların aşıldığını söyleyen Harisat, Gazze'den nakilin iki kez yapıldığını anlattı. Harisat, "2014 yılında İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayvanat bahçesinden önce 2 aslan buraya getirildi. Gazze Hayvanat bahçesi sahibi kalan 2 aslanı korumak için evinde saklamış. Daha sonra onların da buraya getirilmesini istedi ve kalan 2 aslan da sonradan buraya taşındı." dedi.