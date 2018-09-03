Savaşın ayak sesleri! İsrail'den İran'a gözdağı!

İsrail Savunma Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, Irak'taki İran hedeflerini vurabileceğini vurguladı.
Daha önce Suriye'deki İran hedeflerini vuran İsrail'in Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, "Suriye'de olan her şeyi kesinlikle gözlemliyoruz. İran hedefleri konusunda da, kendimizi sadece Suriye toprağıyla sınırlamıyorum. Bu da çok açık! Nereden gelirse gelsin, herhangi bir İran tehdidine karşılık vereceğiz" dedi.
Reuters haber ajansının Cuma günkü özel haberine göre, Tahran yönetimi Irak'taki Şii müttefiklerine onlarca füze transfer etti. Menzili 700 kilometreyi bulan füzeler, Irak'ın batısı veya güneyine konuşlandırılması halinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve İsrail'in başkenti Tel Aviv'i vurma kapasitesine sahip. İran Devrim Muhafızları'nın Orta Doğu'ya sürdüğü Kudüs Güçleri'nin, Irak'ın hem güneyinde hem de batısında üsleri bulunuyor.
İddialara yanıt veren Irak Dışişleri Bakanlığı ise, İran'ın Haşdi Şabi'ye balistik füze verildiği iddialarının medyada dolaştığını ve bunu doğrulayacak bir delilin olmadığını açıklamıştı.
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