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Savaşın ayak sesleri! İsrail'den İran'a gözdağı!

DÜNYA HABERLERİ  | 03.09.2018 13:40 | Son Güncelleme

İran'ın Irak'taki Şii müttefiklerine onlarca füze yolladığı haberlerinin ardından, İsrail bölgeyi vurma sinyali verdi.

Savaşın ayak sesleri! İsrail'den İran'a gözdağı!

İsrail Savunma Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, Irak'taki İran hedeflerini vurabileceğini vurguladı.

Daha önce Suriye'deki İran hedeflerini vuran İsrail'in Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, "Suriye'de olan her şeyi kesinlikle gözlemliyoruz. İran hedefleri konusunda da, kendimizi sadece Suriye toprağıyla sınırlamıyorum. Bu da çok açık! Nereden gelirse gelsin, herhangi bir İran tehdidine karşılık vereceğiz" dedi.

Reuters haber ajansının Cuma günkü özel haberine göre, Tahran yönetimi Irak'taki Şii müttefiklerine onlarca füze transfer etti. Menzili 700 kilometreyi bulan füzeler, Irak'ın batısı veya güneyine konuşlandırılması halinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve İsrail'in başkenti Tel Aviv'i vurma kapasitesine sahip. İran Devrim Muhafızları'nın Orta Doğu'ya sürdüğü Kudüs Güçleri'nin, Irak'ın hem güneyinde hem de batısında üsleri bulunuyor.

İddialara yanıt veren Irak Dışişleri Bakanlığı ise, İran'ın Haşdi Şabi'ye balistik füze verildiği iddialarının medyada dolaştığını ve bunu doğrulayacak bir delilin olmadığını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
savaş israil ırak İRAN Lieberman

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
israil kimden cesaret aldığı belli ama iran sizi bitirir
ne kadar ilginç demi tüm terör örgütlerinin kurucusu olduğu söylenen İsrail ama bir o kadarda katil olarak adledilen İsrail'de bir tane bombanın patlamaması.
İsrail'in bir tarafı kaşınıyor herhalde,gün gelir inşallah o israil'i haritadan silerler.
ABD her daim İSRAİL'e hem füze hem savaş teknolojileri verek DÜNYA yı ateşe boğmak istiyor.Fakat bundan sonra çıkacak savaş lokal değil genel olurki bu da insanlığın sonu demektir. DELİLERE DURUN DİYELİM.
büyük kenan ülkesi hayali bitti onlar yok olmamak icin son cırpınışlarını yaptıktan sonra büyük yok edilş başlayacak olacakları engellmeye gücünüz yetmedi yetmeyecekde.
israil senelerdir iranı vuracam der iranda aynı ama her nedense hiç vurmazlar neden acaba
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