HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Savaşın eşiğine gelmişlerdi! Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'den dikkat çeken açıklama

Savaşın eşiğine gelmişlerdi! Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'den dikkat çeken açıklama

20.01.2023 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kosova ile Sırbistan arasında gerilen ilişkilerin geçtiğimiz günlerde yeniden normale dönmesi sonrası Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Vucic, ülkesini korumak için elinden gelenin en iyisini yaptığını söyledi.

Savaşın eşiğine gelmişlerdi! Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'den dikkat çeken açıklama

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Söyleyebileceğim tek şey, en azından bir süre daha da devam edeceğim gibi Sırbistan'ı korumak için elimden gelenin en iyisini yaptığımdır." dedi.

Başkent Belgrad'da AB Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak ve ABD, Almanya, Fransa ile İtalya'nın yüksek temsilcilerinden oluşan heyetle bir araya gelen Vucic, görüşme sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten açıklama Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten açıklama

Vucic, görüşmenin "şimdiye kadarki en zor görüşme" olduğunu belirterek, "Açık ve ciddi bir görüşme gerçekleştirdik. 'Dondurulmuş çatışmanın' bir çözüm olmadığı konusunda hemfikiriz çünkü birinin onu çözmesi ve 'sorumsuz kişilerin' tüm Batı Balkanlar'ın barışını bozması an meselesi." diye konuştu.

l1

Temsilcilerle Kosova ile ülkesi arasındaki sorunların çözümü ve Sırp Belediyeler Birliğinin kurulmasının gerekliliği üzerine konuştuğunu dile getiren Vucic, "(Bize önerilen) konsepti kabul etmeye ve önerilen anlaşmanın uygulanması üzerinde çalışmaya hazır olduğumuzu ve önemli bir başka konudaki tüm endişe ve çekincelerimi ifade ettim ancak bu konu hakkında konuşamıyorum zira teklif halka açık değil." dedi.

Vucic, ülkesinin önünde "kolay günler" olmadığını belirterek, "Söyleyebileceğim tek şey, en azından bir süre daha da devam edeceğim gibi Sırbistan'ı korumak için elimden gelenin en iyisini yaptığımdır." ifadesini kullandı.

NATO'dan Sırbistan kararı! Gerilim sonrası... NATO'dan Sırbistan kararı! Gerilim sonrası...

Sırbistan Cumhurbaşkanı, Kosova'nın kuzeyiyle ilgili kendisine sunulan teklif ve anlaşmaya yönelik hükümet ve meclis üyeleriyle görüşme yapacağını dile getirdi.

Lajcak da Vucic'in sorumlu bir yaklaşım sergilediğini vurgulayarak, "Yoğun, zor ama aynı zamanda açık bir görüşme gerçekleştirdik. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesindeki barış ve ülkesinin Avrupa perspektifi adına zor kararlar alma iradesi gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

l2

KOSOVA-SIRBİSTAN MÜZAKERELERİ

AB, Kosova ile Sırbistan'ın Birliğe entegrasyon sürecinin ilerlemesi için iki ülke arasındaki sorunları giderebilecek nihai bir anlaşmaya varılmasını şart koşuyor.

Taraflar, son olarak ABD ile AB'nin tüm üyeleri tarafından desteklenen, kamuoyunda Fransız-Alman planı olarak bilinen metin üzerinde müzakere ediyor.

Medyaya sızdırılan plana göre, Kosova'nın, ülkede çoğunlukla Sırpların yaşadığı belediyelerde Sırp Belediyeler Birliğinin kurulmasına izin vermesi gerekiyor.

Kosova-Sırbistan arasında yeni gerilim! Kosova-Sırbistan arasında yeni gerilim!

Sırbistan'dan ise Kosova'nın toprak bütünlüğüne saygı göstermesi ve uluslararası kuruluşlara üye olmasına izin vermesi talep ediliyor.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, "müzakereler için iyi bir temel" olarak nitelendirdiği planın, Sırbistan tarafından reddedildiğini bildirmişti.

AB yetkilileri, Fransız-Alman planı müzakerelerinin ilkbahar aylarında tamamlanmasını umuyor.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD "Rusya'nın cephanesi bitiyor" diyerek Ukrayna'ya dev yardımı açıkladı! Moskova'dan sert tepki: Bunun sonuçları eksi yönde olacakABD "Rusya'nın cephanesi bitiyor" diyerek Ukrayna'ya dev yardımı açıkladı! Moskova'dan sert tepki: Bunun sonuçları eksi yönde olacak
'Z kuşağı' anketinde dikkat çeken sonuçlar'Z kuşağı' anketinde dikkat çeken sonuçlar
Adayın açıklanacağı tarih belli olduAdayın açıklanacağı tarih belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Sırbistan Aleksandar Vucic

En Çok Okunan Haberler

Emeklilere %30'dan düşük zam iddiasına SGK'dan açıklama

Emeklilere %30'dan düşük zam iddiasına SGK'dan açıklama

Caner Erkin'in yeni rotası belli oluyor

Caner Erkin'in yeni rotası belli oluyor

Dünya liderlerine seslenirken "Putin öldü" iddiası!

Dünya liderlerine seslenirken "Putin öldü" iddiası!

Erdoğan'dan seçim açıklaması: '10 Mart'ta ilan edilirse...'

Erdoğan'dan seçim açıklaması: '10 Mart'ta ilan edilirse...'

6'lı masaya adaylık mektubu: Meydan okuyorum!

6'lı masaya adaylık mektubu: Meydan okuyorum!

Başı ve kolları olmayan çıplak cesette korkunç detay!

Başı ve kolları olmayan çıplak cesette korkunç detay!

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.