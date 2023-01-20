Savaşın eşiğine gelmişlerdi! Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'den dikkat çeken açıklama

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Söyleyebileceğim tek şey, en azından bir süre daha da devam edeceğim gibi Sırbistan'ı korumak için elimden gelenin en iyisini yaptığımdır." dedi.

Başkent Belgrad'da AB Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak ve ABD, Almanya, Fransa ile İtalya'nın yüksek temsilcilerinden oluşan heyetle bir araya gelen Vucic, görüşme sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı.

Vucic, görüşmenin "şimdiye kadarki en zor görüşme" olduğunu belirterek, "Açık ve ciddi bir görüşme gerçekleştirdik. 'Dondurulmuş çatışmanın' bir çözüm olmadığı konusunda hemfikiriz çünkü birinin onu çözmesi ve 'sorumsuz kişilerin' tüm Batı Balkanlar'ın barışını bozması an meselesi." diye konuştu.

Temsilcilerle Kosova ile ülkesi arasındaki sorunların çözümü ve Sırp Belediyeler Birliğinin kurulmasının gerekliliği üzerine konuştuğunu dile getiren Vucic, "(Bize önerilen) konsepti kabul etmeye ve önerilen anlaşmanın uygulanması üzerinde çalışmaya hazır olduğumuzu ve önemli bir başka konudaki tüm endişe ve çekincelerimi ifade ettim ancak bu konu hakkında konuşamıyorum zira teklif halka açık değil." dedi.

Vucic, ülkesinin önünde "kolay günler" olmadığını belirterek, "Söyleyebileceğim tek şey, en azından bir süre daha da devam edeceğim gibi Sırbistan'ı korumak için elimden gelenin en iyisini yaptığımdır." ifadesini kullandı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı, Kosova'nın kuzeyiyle ilgili kendisine sunulan teklif ve anlaşmaya yönelik hükümet ve meclis üyeleriyle görüşme yapacağını dile getirdi.

Lajcak da Vucic'in sorumlu bir yaklaşım sergilediğini vurgulayarak, "Yoğun, zor ama aynı zamanda açık bir görüşme gerçekleştirdik. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesindeki barış ve ülkesinin Avrupa perspektifi adına zor kararlar alma iradesi gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

KOSOVA-SIRBİSTAN MÜZAKERELERİ

AB, Kosova ile Sırbistan'ın Birliğe entegrasyon sürecinin ilerlemesi için iki ülke arasındaki sorunları giderebilecek nihai bir anlaşmaya varılmasını şart koşuyor.

Taraflar, son olarak ABD ile AB'nin tüm üyeleri tarafından desteklenen, kamuoyunda Fransız-Alman planı olarak bilinen metin üzerinde müzakere ediyor.

Medyaya sızdırılan plana göre, Kosova'nın, ülkede çoğunlukla Sırpların yaşadığı belediyelerde Sırp Belediyeler Birliğinin kurulmasına izin vermesi gerekiyor.

Sırbistan'dan ise Kosova'nın toprak bütünlüğüne saygı göstermesi ve uluslararası kuruluşlara üye olmasına izin vermesi talep ediliyor.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, "müzakereler için iyi bir temel" olarak nitelendirdiği planın, Sırbistan tarafından reddedildiğini bildirmişti.

AB yetkilileri, Fransız-Alman planı müzakerelerinin ilkbahar aylarında tamamlanmasını umuyor.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor. (AA)

