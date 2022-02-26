Savaşın ortasında 'umut ışığı'! Ukrayna metro sığınağında kız bebek dünyaya geldi

Putin'in Ukrayna'yı işgali hızla devam ederken Kiev, Rus güçlerinin sürekli saldırısına uğradı. Ancak korkunç bombalamalar arasında Mia adında küçük bir Ukraynalı bebeğin doğumu ülkede umut ışığı olarak yorumlandı.

Dün akşam saatlerinde dünyaya gelen bebek ve annesinin durumu ise iyi. Ukraynalı eski milletvekili Hannah Hopko doğum sonrası bir paylaşımda bulunarak, ''Mia, bu gece Kiev'e bombalar düşerken sığınakta doğdu. Annesi bu zorlu doğumdan sonra mutlu. Putin Ukraynalıları öldürürken, Rusya ve Beyaz Rusya'nın annelerini Ukrayna'daki Rusya savaşını protesto etmeye çağırıyoruz. Yaşamları ve insanlığı savunuyoruz!'' dedi.

SIĞINAKTA BİR DOĞUM DAHA

Küçük Mia, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında doğan tek bebek değildi. Başka bir sığınakta da bir erkek bebek dünyaya geldi. Doktor annesinden izin alarak yaptığı paylaşımda, ''Yaşamayı hak eden bir bebek'' ifadelerini kullandı.



