Savaşın rengi değişiyor! Büyük tartışmalara yol açmıştı... Pentagon'dan Ukrayna'ya gönderilen misket bombalarıyla ilgili yeni açıklama: Üçüncü bir ülke...

Sivil ölümlerine yol açtığı gerekçesiyle birçok ülkede kullanımı yasaklanan misket bombaları Rusya-Ukrayna savaşında da kullanılıyor. ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın mühimmatı azaldığı gerekçesiyle mühimmat desteğinde bulunacağını duyurmuş, mühimmatlar arasında misket bombasının da bulunması tartışmaları beraberinde getirmişti. ABD'nin gönderdiği misket bombalarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

PENTAGON DUYURDU! "MİSKET BOMBALARI ŞU ANDA..."

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Müşterek Kurmay Operasyon Direktörü Korgeneral Douglas Sims, gerçekleştirdiği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Korgeneral Sims, bir gazetecinin misket bombalarının Ukrayna’ya teslim edilip edilmediğine yönelik sorusuna, “Misket bombaları şu anda Ukrayna’da” şeklinde yanıt verdi.

"BAZILARI ÜÇÜNCÜ BİR ÜLKE TARAFINDAN SAĞLANDI"

Başka bir gazetecinin “Ukrayna’ya ulaştığını söylediğiniz misket bombaları, ABD DPICM’leri mi (misket bombası olarak bilinen çift amaçlı geliştirilmiş konvansiyonel mühimmat) yoksa müttefiklerin misket bombaları mı?” sorusuna ise Sims, “Her ikisi de. Bazılarının daha önce üçüncü bir ülke tarafından sağlandığını biliyoruz. Ancak evet, ABD’nin misket bombaları Ukrayna’da” cevabını verdi.

(İHA)

KULLANIMI BİRÇOK ÜLKEDE YASAK

Misket bombası, genellikle küçük boyutlu, yuvarlak ve metalden yapılmış patlayıcı bir cihazdır. Adını, içinde bulunan küçük misket benzeri metal topların çevreye dağıtılmasından alır. Misket bombaları, genellikle askeri amaçlarla kullanılan mühimmatlardır ve anti-personel veya anti-materyel hedeflere karşı etkili olabilirler. Patlama sırasında serbest bırakılan misketler, geniş bir alanda zarar verme kabiliyetine sahiptir. Ancak, sivil bölgelerde veya sivil hedeflere yönelik kullanıldığında büyük zararlara ve insan kayıplarına neden olabilirler. Bu nedenle, misket bombaları uluslararası hukuka göre yasaklanmıştır.