HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Savaşın rengi değişiyor! Büyük tartışmalara yol açmıştı... Pentagon'dan Ukrayna'ya gönderilen misket bombalarıyla ilgili yeni açıklama: Üçüncü bir ülke...

Savaşın rengi değişiyor! Büyük tartışmalara yol açmıştı... Pentagon'dan Ukrayna'ya gönderilen misket bombalarıyla ilgili yeni açıklama: Üçüncü bir ülke...

14.07.2023 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NATO Liderler Zirvesi'nin ardından seyrinde yaşanacak gelişmelerin dikkatle takip edildi Rusya-Ukrayna savaşı yeni bir boyut kazanıyor. ABD geçtiğimiz günlerde Ukrayna'ya misket bombası verileceğini duyurmuştu. Pentagon'dan misket bombalarıyla ilgili yeni açıklama geldi.

Savaşın rengi değişiyor! Büyük tartışmalara yol açmıştı... Pentagon'dan Ukrayna'ya gönderilen misket bombalarıyla ilgili yeni açıklama: Üçüncü bir ülke...

Sivil ölümlerine yol açtığı gerekçesiyle birçok ülkede kullanımı yasaklanan misket bombaları Rusya-Ukrayna savaşında da kullanılıyor. ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın mühimmatı azaldığı gerekçesiyle mühimmat desteğinde bulunacağını duyurmuş, mühimmatlar arasında misket bombasının da bulunması tartışmaları beraberinde getirmişti. ABD'nin gönderdiği misket bombalarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

thumbs_b_c_6981867c510e035d4648b7f2cb3ded7c

PENTAGON DUYURDU! "MİSKET BOMBALARI ŞU ANDA..."

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Müşterek Kurmay Operasyon Direktörü Korgeneral Douglas Sims, gerçekleştirdiği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Korgeneral Sims, bir gazetecinin misket bombalarının Ukrayna’ya teslim edilip edilmediğine yönelik sorusuna, “Misket bombaları şu anda Ukrayna’da” şeklinde yanıt verdi.

"BAZILARI ÜÇÜNCÜ BİR ÜLKE TARAFINDAN SAĞLANDI"

Başka bir gazetecinin “Ukrayna’ya ulaştığını söylediğiniz misket bombaları, ABD DPICM’leri mi (misket bombası olarak bilinen çift amaçlı geliştirilmiş konvansiyonel mühimmat) yoksa müttefiklerin misket bombaları mı?” sorusuna ise Sims, “Her ikisi de. Bazılarının daha önce üçüncü bir ülke tarafından sağlandığını biliyoruz. Ancak evet, ABD’nin misket bombaları Ukrayna’da” cevabını verdi.

thumbs_b_c_ff4ef0a6bf604a4d4b3de5a0397034e5

(İHA)

KULLANIMI BİRÇOK ÜLKEDE YASAK

Misket bombası, genellikle küçük boyutlu, yuvarlak ve metalden yapılmış patlayıcı bir cihazdır. Adını, içinde bulunan küçük misket benzeri metal topların çevreye dağıtılmasından alır. Misket bombaları, genellikle askeri amaçlarla kullanılan mühimmatlardır ve anti-personel veya anti-materyel hedeflere karşı etkili olabilirler. Patlama sırasında serbest bırakılan misketler, geniş bir alanda zarar verme kabiliyetine sahiptir. Ancak, sivil bölgelerde veya sivil hedeflere yönelik kullanıldığında büyük zararlara ve insan kayıplarına neden olabilirler. Bu nedenle, misket bombaları uluslararası hukuka göre yasaklanmıştır.

İlginizi Çekebilir

Urla'da orman yangını! Dumanlar yükseliyor

Urla'da orman yangını! Dumanlar yükseliyor

 2. el araç satışında yeni dönem! Yarın başlıyor: 1 Ocak'a kadar geçerli olacak, para cezası var

2. el araç satışında yeni dönem! Yarın başlıyor: 1 Ocak'a kadar geçerli olacak, para cezası var

 Aşırı sıcaklar tüm yurtta etkili oluyor! Turistik ilçede plajlar boş kaldı

Aşırı sıcaklar tüm yurtta etkili oluyor! Turistik ilçede plajlar boş kaldı

 İmamoğlu'nun hapsi isteniyor! O sözleri nedeniyle davalık oldu

İmamoğlu'nun hapsi isteniyor! O sözleri nedeniyle davalık oldu

 Kalça botoksundan sonra hayatını kaybetmişti! 'Şekerli su' iddiası

Kalça botoksundan sonra hayatını kaybetmişti! 'Şekerli su' iddiası

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Protestocuları kamyonla çiğnemeye çalıştı...Protestocuları kamyonla çiğnemeye çalıştı...
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna savaşı misket bombası

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

90'lara damga vuran Vj Bülent son haliyle dikkat çekti! İstanbul'u terk etmişti

90'lara damga vuran Vj Bülent son haliyle dikkat çekti! İstanbul'u terk etmişti

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Sahnedeki o anlar olay oldu! "Beni yedi küçük Icardi"

Sahnedeki o anlar olay oldu! "Beni yedi küçük Icardi"

Tamirat için gelmişti! İşçinin ayağı yürüyen merdivene sıkıştı

Tamirat için gelmişti! İşçinin ayağı yürüyen merdivene sıkıştı

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.