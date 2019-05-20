Savaşın yarım bıraktığı hayalini Türkiye'de birincilikle gerçekleştirdi

EDİRNE (AA) - Suriye'de başladığı eğitim hayatı iç savaş nedeniyle yarıda kalan ve eğitimini Trakya Üniversitesinde (TÜ) devam ettiren Muhammet Yaser Yağan, fakülteden birincilikle mezun oldu.

Suriye'de liseyi bitirdikten sonra 2014'te Humus Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Bölümü'nü kazanan 23 yaşındaki Yağan, bölgede iç savaşın şiddetlenmesinin ardından okulunu yarıda bırakarak Türkiye'ye geldi.

TÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Bölümü'nü kazanan Yağan, 1 yıl Türkçe hazırlık okuduktan sonra dili öğrenip, mühendislik eğitimine başladı. Yağan, tüm sınavlarını başarıyla geçerek fakülteyi birincilikle bitirdi.

Suriyeli Yağan, TÜ Balkan Kongre Merkezi'ndeki mezuniyet töreninde, diplomasını ve başarı belgesini Dekan Vekili Prof. Dr. Muhammet Murat Tahir Altınbalık'tan aldı.

Yağan, tören sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, tarif edilemez bir mutluluk yaşadığını söyledi.

Ülkesindeki iç savaş nedeniyle eğitiminin yarım kaldığını anlatan Yağan, şöyle konuştu:

"Savaş 2011'de başlamıştı. İlerleyen yıllarda kendi mahallemizi, yaşadığımız bölgeyi terk etmek zorunda kaldık. Savaş nedeniyle yaşam şartları çok zordu. Okuduğumuz okulda savaştan dolayı her şey değişmişti. Sonra Türkiye'de öğrenimime devam ettim. Geçen yıl da annem geldi. Birlikte yaşıyoruz."

Türkiye'de olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Yağan, "Türkiye Cumhuriyeti ile Türk milletine çok minnettarım ve borçluyum. 'Bu borcumu bir şekilde ödemem gerekiyor' diye düşünüyorum. Hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Hiç yabancı olduğumu hissettirmediler." dedi.

Törende, 200 öğrenci diplomalarını alarak kep attı.

