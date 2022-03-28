HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Savaşta ilginç olay! Beyaz bayrağa karşılık büyük ödül

Savaşta ilginç olay! Beyaz bayrağa karşılık büyük ödül

28.03.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, ilginç hikayeler gelmeye devam ediyor. Bir Rus askeri, 7.500 £ ve Ukrayna vatandaşlığı karşılığında bir tankla teslim oldu. Misha isimli adam, asker arkadaşlarının kaçması ve komutanının kendisini vurmakla tehdit etmesi üzerine beyaz bayrağı sallayarak taraf değiştirmek için yalvardı.

Savaşta ilginç olay! Beyaz bayrağa karşılık büyük ödül

Ukrayna İçişleri Bakanlığı danışmanı Viktor Andrusiv, Misha'nın "daha fazla savaşmanın bir anlamı olmadığını" ve eve dönmekten de korktuğunu söylediğini iddia etti. Andrusiv birkaç gün önce Misha’nın onları aradığını, tankla belirlenen yere geldiğinde bir drone ile kendisinin yalnız olup olmadığı kontrol edildikten sonra buluşma noktasında bir araya geldiklerini söyledi. Para ödülünü savaşın sonunda alacağı öğrenilen Misha'ya ayrıca televizyon, telefon mutfak ve duş için erişim izni de verildi.

Ukraynalı yetkililer Rus birliklerinin telefonlarını tespit etti ve düzenli olarak nasıl teslim olabilecekleri ve ekipmanlarını nasıl teslim edebileceklerine dair metinler gönderiyorlar.

İKİ HAFTA SÜRECEK SANIYORLARDI

Çatışma Rus birliklerine zarar verirken, öfke ve düşen moral hikayeleri ortaya çıkmaya başlıyor. Geçtiğimiz günlerde de bir askerin, arkadaşları arasındaki korkunç kayıpları protesto ederken tankını komutanının üzerine sürdüğü haberi paylaşılmıştı. Albay Yuri Medvedev, bu olayın ardından ciddi bacak yaralanmaları ile hastaneye kaldırılmıştı.

Başlıksız-2

Bu hafta yapılan bir telefon görüşmesinde, korkmuş bir Rus askerinin büyükannesine Ukrayna'dan kaçıp gitmek istediğini söylediği ve savaşın iki hafta içinde bitmesini beklediği duyuluyordu. İsmi açıklanmayan adam her şeyin iki hafta içinde biteceğini düşündüklerini ama neredeyse bir ay olduğunu söyledi. Rus birliklerinin bacaklarının ve ellerinin soğuk siperlerde savaşmaktan donduğunu da sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyaya böyle duyurdu: Bazılarını öldürdüler, birçoğunu ise bulamıyoruzDünyaya böyle duyurdu: Bazılarını öldürdüler, birçoğunu ise bulamıyoruz
Çeçen lider Kadirov paylaştı! Bölgeden sıcak görüntülerÇeçen lider Kadirov paylaştı! Bölgeden sıcak görüntüler
Meteoroloji uyardı: Salı günü geri geliyorMeteoroloji uyardı: Salı günü geri geliyor
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrete zam gelecek mi? Uzman isimden dikkat çeken yorum!

Asgari ücrete zam gelecek mi? Uzman isimden dikkat çeken yorum!

Törende skandal hareket! Ünlü oyuncudan sunucuya tokat

Törende skandal hareket! Ünlü oyuncudan sunucuya tokat

Meteoroloji uzmanı tarih verip uyardı!

Meteoroloji uzmanı tarih verip uyardı!

6 muhalefet partisi uzlaştı: Tek aday...

6 muhalefet partisi uzlaştı: Tek aday...

16 milyar TL'lik vurgunda çarpıcı tesadüf!

16 milyar TL'lik vurgunda çarpıcı tesadüf!

Şeyma Döğücü’nün ‘halk ekmek’ paylaşımı olay oldu

Şeyma Döğücü’nün ‘halk ekmek’ paylaşımı olay oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.