Savaşta ilginç olay! Beyaz bayrağa karşılık büyük ödül

Ukrayna İçişleri Bakanlığı danışmanı Viktor Andrusiv, Misha'nın "daha fazla savaşmanın bir anlamı olmadığını" ve eve dönmekten de korktuğunu söylediğini iddia etti. Andrusiv birkaç gün önce Misha’nın onları aradığını, tankla belirlenen yere geldiğinde bir drone ile kendisinin yalnız olup olmadığı kontrol edildikten sonra buluşma noktasında bir araya geldiklerini söyledi. Para ödülünü savaşın sonunda alacağı öğrenilen Misha'ya ayrıca televizyon, telefon mutfak ve duş için erişim izni de verildi.

Ukraynalı yetkililer Rus birliklerinin telefonlarını tespit etti ve düzenli olarak nasıl teslim olabilecekleri ve ekipmanlarını nasıl teslim edebileceklerine dair metinler gönderiyorlar.

İKİ HAFTA SÜRECEK SANIYORLARDI

Çatışma Rus birliklerine zarar verirken, öfke ve düşen moral hikayeleri ortaya çıkmaya başlıyor. Geçtiğimiz günlerde de bir askerin, arkadaşları arasındaki korkunç kayıpları protesto ederken tankını komutanının üzerine sürdüğü haberi paylaşılmıştı. Albay Yuri Medvedev, bu olayın ardından ciddi bacak yaralanmaları ile hastaneye kaldırılmıştı.

Bu hafta yapılan bir telefon görüşmesinde, korkmuş bir Rus askerinin büyükannesine Ukrayna'dan kaçıp gitmek istediğini söylediği ve savaşın iki hafta içinde bitmesini beklediği duyuluyordu. İsmi açıklanmayan adam her şeyin iki hafta içinde biteceğini düşündüklerini ama neredeyse bir ay olduğunu söyledi. Rus birliklerinin bacaklarının ve ellerinin soğuk siperlerde savaşmaktan donduğunu da sözlerine ekledi.



