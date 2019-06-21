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Savaştan gelip, PAÜ Tıp Fakültesini bitirdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 16:33 | Son Güncelleme

Savaşta arkadaşlarını ve yakınlarını kaybeden iki Filistinli, geldikleri Denizli’de Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi.

Savaştan gelip, PAÜ Tıp Fakültesini bitirdiler

Savaşta arkadaşlarını ve yakınlarını kaybeden iki Filistinli, geldikleri Denizli’de Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Filistinli öğrenciler, uzmanlık sınavından sonra vatanlarına dönüp kendi vatandaşlarına hizmet edecekler.
Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tıp Fakültesi öğrencilerinin bugün yapılan mezuniyet töreninde iki yabancı uyruklu öğrenci de kep fırlattı. Filistinli Muaz Alazzazi (26) ve Gazzeli Ahmet Lafı (27) uzmanlıklarını tamamladıktan sonra vatanlarına dönüp oradaki vatandaşlarına hizmet vereceklerini belirtti. PAÜ Spor Salonu’nda gerçekleştirilen mezuniyet törenine; Vali Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, Garnizon Komutan Vekili Albay Bilal Öztürk, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Merkezefendi Belediye Başkanı CHP’li Şeniz Doğan ve İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir katıldı.

“Hayat zorluklarından dolayı doktor olmaya karar verdim”
Mezun olmanın mutluluğunu yaşayan Muaz Alazzazi uzmanlık bittikten sonra memleketine geri dönüp hizmet vereceğini vurgulayarak, “Gerçekten inanılmaz, güzel anlar yaşıyoruz. Oradaki yaşadığımız olaylardan, hayat zorluklarından sonra doktor olmaya karar verdim. Kendi milletimi, kendi halkıma hizmet vermek için doktor olmaya karar verdim. Allah’a şükür isteğim gerçekleşti. Başta zor oluyor, insan sonra alışıyor ve Allah’ın yardımından sonra kendi çabalarımızla geçtik. Uzmanlık sınavımız var ona girmeyi düşünüyorum. Uzmanlık bittikten sonra kendi milletime hizmet vereceğim. Kendi amacım özellikle Gazze’deki olaylardan dolayı oradaki sıkıntılar, oradaki savaşlar, yaşadığımız acılardan dolayı uzmanlıktan sonra orada hizmet vermeye devam edeceğim” dedi.

“Filistin’den ilk ben geldim”
Filistin’den gelen ilk öğrenci olan Ahmet Lafı arkadaşlarını savaşta kaybettiğini öğrendikten sonra doktor olmak istediğini belirterek, “Arkadaşım Filistin’den çıkarken bomba atmışlar, vefat etmiş. Ben bunu öğrendikten sonra doktor olmak istedim. Geldikten sonra başvuruyu kazandım, Türkiye’ye geldim. Geldiğim ilk sene Samsun’da Türkçe öğrendim. Daha sonra Denizli’yi kazandım. Filistin’de yabancı olarak ilk ben buraya geldim ve başladım. Alışmak biraz zordu, ama alışmaya çalıştım. Türk halkı çok iyi, çok samimi, bize çok yardımcı oldular. Uzmanlık sınavına girip kazanıp burada dört sene çalışıp daha sonra vatanıma döneceğim” diye konuştu.

Savaştan gelip, PAÜ Tıp Fakültesini bitirdiler

Savaştan gelip, PAÜ Tıp Fakültesini bitirdiler

Savaştan gelip, PAÜ Tıp Fakültesini bitirdiler

Savaştan gelip, PAÜ Tıp Fakültesini bitirdiler

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