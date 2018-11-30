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Savcıdan Brunson ile ilgili mahkumiyet kararına itiraz (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 30.11.2018 15:29 | Son Güncelleme

İZMİR'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldıktan sonra tahliye edilen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson için duruşma savcısı, üst mahkeme olan Bölge Adliye Mahkemesi'ne itiraz etti.

Savcıdan Brunson ile ilgili mahkumiyet kararına itiraz (1)

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldıktan sonra tahliye edilen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson için duruşma savcısı, üst mahkeme olan Bölge Adliye Mahkemesi'ne itiraz etti. Karar hakkında daha önce müddeti muhafaza (süre tutumu) talepli dilekçe sunan savcı, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından yaptığı başvurusunda, kararın bozulmasını talep etti.
Andrew Craig Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt da daha önce kararın bozulması için itirazda bulunmuştu.

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Savcıdan Brunson ile ilgili mahkumiyet kararına itiraz (1)

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