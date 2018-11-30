HABER

Savcıdan Brunson ile ilgili mahkumiyet kararına itiraz (2) - Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 30.11.2018 16:18 | Son Güncelleme

 İZMİR'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldıktan sonra tahliye edilen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson için duruşma savcısı, üst mahkeme olan Bölge Adliye Mahkemesi'ne itiraz etti.

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldıktan sonra tahliye edilen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson için duruşma savcısı, üst mahkeme olan Bölge Adliye Mahkemesi'ne itiraz etti. Mahkumiyet kararı hakkında daha önce müddeti muhafaza (süre tutumu) talepli dilekçe sunan savcı, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından yaptığı başvurusunda, kararın bozulmasını talep etti.
Terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanırken, sağlık sorunları gerekçe gösterilerek, tutukluluğu ev hapsine çevrilen ve son duruşmada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılıp, tahliye edilen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson, karar sonrası ülkesine döndü. Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt ise İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına itiraz edip, usul ve yasaya aykırı olduğu iddiasıyla Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvuru yaptı. Halavurt'un İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne sunduğu başvuru dilekçesinde, 'İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 12 Ekim 2018 tarihli duruşmada verilen kararın istinaf yoluyla incelenerek bozulması ve gerekçeli kararın tarafımıza tebliğinden sonra gerekçeli istinaf dilekçemizin sunulması için istinaf süresinin işletilmemesine karar verilmesi' talebi de yer aldı. Avukat Halavurt'un itiraz ettiği 17 Ekim günü duruşma savcısı da karar hakkında müddeti muhafaza talepli dilekçe sunup, gerekçeli kararı mahkemeden istedi. 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararını inceleyen savcı, bu kez de Bölge Adliye Mahkemesi'ne kararın bozulması için talepte bulundu.

FOTOĞRAFLI

Sadece 30 saniye görebildiler! Bu kalabalığın tek sebebi...Sadece 30 saniye görebildiler! Bu kalabalığın tek sebebi...
74 bin lirasını jandarma kurtardı74 bin lirasını jandarma kurtardı
Yolda otomobillerden birbirlerine ateş açtılar: 4 yaralıYolda otomobillerden birbirlerine ateş açtılar: 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Selahattin Demirtaş hakkında yeni gelişme! Adalet Bakanlığı harekete geçti

Selahattin Demirtaş hakkında yeni gelişme! Adalet Bakanlığı harekete geçti

Tefeci operasyonu! Muhtar, imam ve okul müdürü gözaltında

Tefeci operasyonu! Muhtar, imam ve okul müdürü gözaltında

İşsizlik maaş ve ÖTV ile ilgili önemli değişiklik! AK Parti Meclis'e sundu

İşsizlik maaş ve ÖTV ile ilgili önemli değişiklik! AK Parti Meclis'e sundu

Merve Taşkın 'Artık bakire değilim, merakımdan yaptım'

Merve Taşkın 'Artık bakire değilim, merakımdan yaptım'

Lütfü Savaş: Suriyeliler gitmezse ekonomik dengeler bozulur! Suriyelilerin kalıcı olmasını istemiyorum

Lütfü Savaş: Suriyeliler gitmezse ekonomik dengeler bozulur! Suriyelilerin kalıcı olmasını istemiyorum

Polislere fuhuş yaptıran kadın polis yakalandı!

Polislere fuhuş yaptıran kadın polis yakalandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üniversitede rezalet! Etek altı görüntüsünü çekip...

Üniversitede rezalet! Etek altı görüntüsünü çekip...

Felakette ortaya çıktı! Hemen koruma altına alındı

Felakette ortaya çıktı! Hemen koruma altına alındı

Yakalanan dilencinin mal varlığı dudak uçuklattı!

Yakalanan dilencinin mal varlığı dudak uçuklattı!

Baba, 3 kızına kabusu yaşattı! 'Adımız çıkar diye'...

Baba 3 kızına kabusu yaşattı! 'Adımız çıkar diye'...

Karısını bıçakladı, balkondan attı, yetmedi saksı fırlattı! İşte istenen ceza

Karısını bıçakladı, balkondan attı, yetmedi saksı fırlattı!

Burada acı ile mutluluk arası yalnızca 10 saniye!

Burada acı ile mutluluk arası yalnızca 10 saniye!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.