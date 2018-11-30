Savcıdan Brunson ile ilgili mahkumiyet kararına itiraz (2) - Yeniden

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldıktan sonra tahliye edilen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson için duruşma savcısı, üst mahkeme olan Bölge Adliye Mahkemesi'ne itiraz etti. Mahkumiyet kararı hakkında daha önce müddeti muhafaza (süre tutumu) talepli dilekçe sunan savcı, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından yaptığı başvurusunda, kararın bozulmasını talep etti.

Terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanırken, sağlık sorunları gerekçe gösterilerek, tutukluluğu ev hapsine çevrilen ve son duruşmada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılıp, tahliye edilen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson, karar sonrası ülkesine döndü. Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt ise İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına itiraz edip, usul ve yasaya aykırı olduğu iddiasıyla Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvuru yaptı. Halavurt'un İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne sunduğu başvuru dilekçesinde, 'İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 12 Ekim 2018 tarihli duruşmada verilen kararın istinaf yoluyla incelenerek bozulması ve gerekçeli kararın tarafımıza tebliğinden sonra gerekçeli istinaf dilekçemizin sunulması için istinaf süresinin işletilmemesine karar verilmesi' talebi de yer aldı. Avukat Halavurt'un itiraz ettiği 17 Ekim günü duruşma savcısı da karar hakkında müddeti muhafaza talepli dilekçe sunup, gerekçeli kararı mahkemeden istedi. 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararını inceleyen savcı, bu kez de Bölge Adliye Mahkemesi'ne kararın bozulması için talepte bulundu.

FOTOĞRAFLI

