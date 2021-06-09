Savcılıkta itiraf ettiği cinayeti, mahkemede reddetti

Erhan Razı, iddianameyi hazırlayan savcıya verdiği ifadede, "Çalışmıyordum. Karina bana 20 ve 30 TL olmak üzere toplamda 50 TL harçlık vermişti. Olay günü evinde sohbet ederken bana para karşılığı fuhuş yaptığını, bana verdiği 50 TL'yi de fuhuştan kazandığını söyledi. Sonrasında benden fuhuş yaparken kendisini korumamı istedi. Bunun üzerine sinirlendim. Boğazını sıkarak Karina'yı öldürdüm. Daha sonra yüzünü görmemek için koli bandı ile yüzünü kapattım" dedi.

CİNAYETİ REDDETTİ

Antalya 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşması yapıldı. Sanık Erhan Razı duruşmaya, bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemi ile katılırken, baro tarafından atanan sanık avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili Avukat Alperen Çiftçi salonda hazır bulundu. Sanık Erhan Razı, maktulle geçen yıl temmuz ayında internet üzerinden tanıştığını belirterek, şunları söyledi:

"Maktulün evine birçok kez gittim. Rızası dahilinde ilişki yaşadık. Kendisine bunun karşılığında para vermedim. Olay günü maktul beni akşam saatlerinde arayıp, eve gelmemi istedi. Saat 18.00 sıralarında evine gittim. Ailevi sıkıntıları vardı. Onları konuştuk. Ukrayna'daki anne ve babasına koli göndermek için hazırlık yapıyordu. Karantina nedeniyle sokağa çıkma yasağına 15-20 dakika kala ayrıldım. Maktulün nasıl öldürüldüğünü bilmiyorum. Bana başka erkeklerle ilişkiye girdiğini söylemedi. Ben maktulden hiç para almadım. Ona evlenme teklifi de etmedim. Maktulü Müslüman olması yönünde de bir telkinde bulunmadım. Maktul aşırı derecede alkol alıyordu. Benden dini kitaplar getirmemi istemişti. Polisler beni yakaladığında kötü muameleye maruz kaldım. Ekip otosunda beni darbettiler. Bu suçu üstlenmem için dövdüler. Ben de ifademde suçu kabul etmek zorunda kaldım. Cinayeti ben işlemedim. Kimin ve neden öldürdüğünü de bilmiyorum. Ayrıca, hırsızlık da yapmadım. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum."